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Jaarlijks Knoerttoernooi in Wintelre gaat niet door vanwege extreme hitte

Vandaag om 14:37
Geen Knoerttoernooi in Wintelre (foto: Knoerttoenooi Wintelre).
Geen Knoerttoernooi in Wintelre (foto: Knoerttoenooi Wintelre).

Er wordt zaterdag niet gevoetbald in Wintelre. Het jaarlijkse Knoerttoernooi gaat niet door vanwege de extreme hitte. Het geplande feest gaat wel door.

Profielfoto van Lody Trepels
Geschreven door
Lody Trepels

 "In samenspraak met de GGD hebben we besloten het toernooi af te lassen vanwege de verwachte hitte", schrijft de organisatie.

"We balen hier enorm van, maar de gezondheid en veiligheid van alle deelnemers, vrijwilligers en bezoekers staan voorop."

Het goeie nieuws voor iedereen die zich erop heeft verheugd: het geplande feest gaat wel gewoon door. "Er is voldoende schaduw, een gezellig terras en natuurlijk is er ook een frietkraam aanwezig", aldus de organisatie.

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