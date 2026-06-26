Vliegbasis Gilze-Rijen zaterdag dicht na schrappen Veteranendag



Vliegbasis Gilze-Rijen blijft zaterdag dicht. Er zouden drie helikopters vanaf Gilze-Rijen naar Den Haag vertrekken om deel te nemen aan Veteranendag in Den Haag, maar dat evenement gaat niet door.

Vanuit Gilze-Rijen zouden een Chinook, een Cougar en een Apache opstijgen om de festiviteiten op te luisteren.

Vrijdagochtend werd besloten om het defilé van de veteranen tijdens de landelijke Veteranendag in Den Haag te schrappen vanwege de hitte.

De voorzitter van het Nationaal Comité Veteranendag noemt het 'uitermate sneu' dat het defilé niet doorgaat, maar het comité zegt de weersverwachting en de adviezen van de Haagse autoriteiten niet te kunnen negeren.

Vorig jaar ging het defilé ook niet door. Reden was toen de NAVO-top, die enkele dagen eerder in Den Haag werd gehouden.