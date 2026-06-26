Dit festival gaat ondanks de hitte wel door, maar is helemaal uitverkocht

Waar festivals en evenementen vanwege de hitte massaal worden geschrapt, gaat

Brew@thezoo in Safaripark De Beekse Bergen vrijdagavond wel door. De plek waar het evenement wordt gehouden helpt enorm mee: het is namelijk een bosrijk gebied met veel schaduw.

De organisatie heeft goed naar alle risico's gekeken, maar ziet geen reden om het festival af te gelasten,

"We staan in nauw contact met de gemeente, maar we zitten hier in een groen bosrijk gebied met heel veel schaduw", vertelt Rens Willemsen, directeur van Beekse Bergen, tegen Omroep Brabant. "Omdat tachtig procent op de fiets komt hebben we besloten dat we door kunnen met het evenement."



Voor liefhebbers van een festival in de schaduw is er wel slecht nieuws: het evenement is uitverkocht.