Motorcrosswedstrijden in Valkenswaard afgelast vanwege de warmte

De motorcrosswedstrijden op het Eurocircuit in Valkenswaard gaan komende zondag vanwege de hitte niet door. Hoewel het zondag minder warm wordt dan vrijdag en zaterdag, lopen die dag de temperaturen ook nog flink op in Brabant.

“Vandaag hebben we overleg gehad en besloten dat het niet verantwoord is een DMX-wedstrijd te organiseren”, meldt de organisatie.

De wedstrijden worden op 20 september ingehaald.