Ook zaterdag geen rijexamens in Brabant vanwege code rood

Alle examens van het CBR in Brabant worden zaterdag geschrapt vanwege de hitte. Dat betekent dat theorie-examens, praktijkexamens, cursussen en rijtesten niet doorgaan.

Naast Brabant worden ook in Limburg, Gelderland en Overijssel de examens afgezegd. Ook vrijdag werden in provincies waar code rood geldt geen rijexamens afgenomen.

In Brabant is code rood verlengd tot zaterdagavond 21.00 uur. De temperaturen kunnen plaatselijk oplopen tot 38 graden. In de andere provincies beoordelen examinatoren en examenmanagers per locatie welke examens er door kunnen gaan, aldus het CBR.