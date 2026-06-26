Jubileumeditie van wielerwedstrijd Acht van Bladel geschrapt door de hitte

De wielerwedstrijd Acht van Bladel is afgelast. Dit weekend zou het evenement voor de 75-ste keer worden gehouden. Maar organisatie, gemeente en politie vinden het niet verantwoord om het in deze hitte door te laten gaan.

“De verwachte omstandigheden zijn zo extreem dat wij het onverantwoord vinden om renners te laten starten en verkeersregelaars, vrijwilligers en andere medewerkers langdurig in deze hitte in te zetten”, aldus de organisatie.

De teleurstelling is groot. Er was een jaar toegewerkt naar de jubileumeditie. “Het nieuws is dan ook met begrip, maar zeker ook met verdriet ontvangen”, laat ze weten.