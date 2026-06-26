Het wegdek wordt loeiheet: asfalt bij Best ruim 53 graden

De temperaturen lopen overal flink op deze vrijdagmiddag. Ook op de weg is het loeiheet. Rijkswaterstaat meet op allerlei plekken hoe warm het asfalt is: de temperaturen lopen op tot meer dan 50 graden.

Op de A2 bij Best werd ook even de spreekwoordelijke thermometer in het asfalt gestoken. De temperatuur: 53,2 graden.

Vrijdagavond worden er buien verwacht. Rijkswaterstaat verwacht dat het asfalt dan weer de kans krijgt om af te koelen.

Hoe warm moet het zijn om een eitje te koken op het dak? Of worstenbroodjes te bakken in een zelfgeknutselde oven? Op ons Instagram-kanaal probeerden we het uit:

Klik op 'Accepteren' om de cookies van Instagram te accepteren en de inhoud te bekijken. Accepteren