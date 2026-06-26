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Het wegdek wordt loeiheet: asfalt bij Best ruim 53 graden

Vandaag om 16:52 • Aangepast vandaag om 17:17
Wegdektemperaturen lopen flink op (foto: Rijkswaterstaat / X).
Wegdektemperaturen lopen flink op (foto: Rijkswaterstaat / X).

De temperaturen lopen overal flink op deze vrijdagmiddag. Ook op de weg is het loeiheet. Rijkswaterstaat meet op allerlei plekken hoe warm het asfalt is: de temperaturen lopen op tot meer dan 50 graden.

Profielfoto van Lody Trepels
Geschreven door
Lody Trepels

Op de A2 bij Best werd ook even de spreekwoordelijke thermometer in het asfalt gestoken. De temperatuur: 53,2 graden.

Vrijdagavond worden er buien verwacht. Rijkswaterstaat verwacht dat het asfalt dan weer de kans krijgt om af te koelen.

Hoe warm moet het zijn om een eitje te koken op het dak? Of worstenbroodjes te bakken in een zelfgeknutselde oven? Op ons Instagram-kanaal probeerden we het uit:

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