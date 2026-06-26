Geen kermis in Boxmeer zolang code rood geldt

De kermis in Boxmeer gaat niet door zolang code rood van kracht is vanwege de extreme hitte. Dat heeft de burgemeester van Land van Cuijk vrijdagmiddag besloten.

Volgens de gemeente is het onder deze omstandigheden niet verantwoord om de kermis door te laten gaan. “Op een kermis komen veel mensen samen en is het lastig om verkoeling te vinden, waardoor de veiligheid niet goed te garanderen is.”

Het KNMI kondige vrijdagmiddag aan dat code rood onder meer in Brabant tot zaterdagavond negen uur wordt verlengd.

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