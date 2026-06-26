Ilja zag pootje van Sissel steeds erger worden: ‘Toen was het paniek’

Het leek allemaal met een sisser af te lopen nadat poes Sissel met een vossenklem om haar pootje werd gevonden. Nu is zes weken later alsnog haar pootje geamputeerd, vertelt haar baasje Ilja Drost uit Asten.

Halverwege mei kwam Sissel met een vreemd voorwerp aan haar poot het huis van het gezin Drost binnen. De schok was groot toen bleek dat er een vossenklem nog steeds aan haar pootje vastzat. "Je weet niet wat je ziet en vraagt je meteen af wie doet nou zoiets?", zegt Ilja

Op het eerste gezicht leek de schade voor hun kat mee te vallen. "Het leken oppervlakkige wonden en de breuk kreeg een spalkje ter ondersteuning", gaat Ilja verder. Een volgende controle leverde een nieuwe schok op. "De klem heeft zo strak om haar pootje gezeten dat alle bloedvaatjes zijn afgesneden. Hierdoor viel het vel er gewoon af. Je keek zo recht op de botjes. Toen was het paniek."

Amputeren leek toen nog een brug te ver. Het idee was dat gezond vel de plek zou innemen van het dode vel. "Telkens als ze het verbandje moest wisselen had Sissel zoveel pijn dat dit onder narcose moest. Na drie keer en weinig vooruitgang plus een getergde kat, hebben we toch voor amputatie gekozen", legt Ilja uit.

Snel de oude

Het pootje is inmiddels geamputeerd. "Over tien dagen zou het ergste leed geleden moeten zijn", zegt Ilja. "Ook met het pijnlijke pootje sprong ze gewoon op tafel en speelde ze fanatiek met een balletje, dus ik verwacht dat ze snel weer de oude is, maar het blijft een beetje sneu. Wie laat nou een vossenklem achter in het bos?" Op die vraag is nog steeds geen antwoord.