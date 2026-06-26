Scheuren in de weg door de enorme hitte: asfalt kruipt omhoog op A270

Op de A270 bij Nuenen zijn vrijdagavond scherpe bulten en scheuren in het wegdek ontstaan door de hitte. Volgens getuigen zijn al meerdere auto’s beschadigd geraakt. Eerder ging het ook al mis op de A59 met scheuren in het wegdek.

Op verschillende plekken op de A270 is het wegdek door de hitte gescheurd. De linkerrijstrook is afgezet. De kapotte stukken worden later uit de weg gefreesd en opnieuw geasfalteerd.

A59 dicht

Eerder ontstonden ook scheuren op de linkerbaan van de A59 ter hoogte van Waspik. Die weg is vrijdagavond helemaal dicht voor reparatie. Volgens een woordvoerster heeft vermoedelijk een van de funderingslagen het relatief nieuwe asfalt omhooggedrukt, waardoor het wegdek uiteindelijk scheurde.

Rijkswaterstaat besloot de weg daarom vrijwel direct af te sluiten om de scheuren te repareren. In de richting van Den Bosch is de A59 enkele uren dicht. De woordvoerster kan niet zeggen hoe lang de werkzaamheden precies gaan duren.



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