Moeder slaat alarm over Yes We Can in Eindhoven: 'Trauma aan overgehouden'

Na de onthullingen over de Yes We Can Clinic in Hilvarenbeek meldt zich nu ook Miranda over de locatie in Eindhoven, waar haar dochter een behandeltraject volgde. "We moesten een brief aan haar schrijven waarin we zeiden dat we afstand van haar zouden doen als ze niet zou verbeteren", vertelt ze. Vier jaar later kan haar dochter nog altijd niet over die traumatische periode praten.

Miranda nam contact op met Omroep Brabant na de uitzending van het BNNVARA-programma BOOS, waarin kritiek werd geuit op de werkwijze van Yes We Can Clinics in Hilvarenbeek. Volgens haar verliep ook het behandeltraject van haar dochter bij de dagbehandeling in Eindhoven niet zoals gehoopt. Haar 18-jarige dochter startte in 2022 met een behandeltraject van acht weken voor onder meer een angststoornis, een eetstoornis en ADHD. Ze ging meerdere keren per week een dagdeel naar de locatie in Eindhoven. Tijdens de intake had het gezin nog vertrouwen in de aanpak. "Je vertelt daar echt alles en we hielden er een goed gevoel aan over", vertelt Miranda. Dat gevoel verdween volgens haar toen de behandeling eenmaal begon. Behandeling sloot niet aan

Volgens Miranda sloot de behandeling niet aan bij de problemen van haar dochter. "Ze werken met methodes uit de verslavingszorg. Maar iemand met een angststoornis of eetproblematiek kun je niet op dezelfde manier behandelen." Haar dochter ging met steeds meer tegenzin naar de dagbehandeling. "We hebben haar op een gegeven moment iedere dag met een teiltje in de auto gezet. Ze werd er letterlijk ziek van." Het gezin trok meerdere keren aan de bel omdat de behandeling niet werkte. "Wij werden er echt met klem op aangesproken dat we haar moesten dwingen en dat we moesten volhouden."

Brief voor haar dochter

Ook ouders werden volgens Miranda actief betrokken bij het traject. Zo moesten zij een brief aan hun kind schrijven. "Wij kregen de opdracht om te schrijven dat we afstand van haar zouden nemen als zij haar leven niet zou veranderen", zegt Miranda. "Dat voelde helemaal niet goed. Uiteindelijk hebben we wel een brief geschreven, maar zonder dat stuk erin." Behandeling voortijdig beëindigd

Na vijf weken kwam er volgens Miranda onverwacht een einde aan het traject. "Ze trokken de stekker eruit omdat ze niet goed genoeg meedeed en niet snel genoeg beter werd", vertelt ze. De kliniek wilde dat haar dochter daarna tien weken klinisch werd opgenomen. Toen zij dat weigerden, werd de behandeling stopgezet. Haar dochter moest een document ondertekenen waarin stond dat de behandeling voortijdig werd beëindigd. "Er was geen mogelijkheid om erover te praten", vertelt Miranda. Uiteindelijk ondertekende haar dochter het formulier, maar ze schreef erbij dat ze het niet eens was met de beslissing. Ook Miranda had gehoopt dat haar dochter in de laatste weken nog dingen zou leren en vond dat alle vooruitgang die ze nog kon boeken mooi meegenomen was. Traumatische ervaring

Het gezin diende destijds geen formele klacht in. "We waren vooral bezig met haar opvangen. Het was een grote teleurstelling, omdat ze voor haar gevoel had gefaald", vertelt Miranda. "Yes We Can wordt gepresenteerd als laatste redmiddel als andere hulp niet werkt. Als dat dan misloopt, vraag je je af: wat nu?" Na afloop sprak haar dochter thuis nauwelijks over de periode bij Yes We Can. "Ze klapte helemaal dicht." Een van de weinige dingen die ze volgens haar moeder deelde, was dat begeleiders jongeren kleineerden. Volgens Miranda zijn de gevolgen nog altijd merkbaar. "Ze kan er nu, vier jaar later, nog steeds niet over praten. Ze heeft er echt een trauma aan overgehouden." Hier lees je de verhalen over de Yes We Can Clinic in Hilvarenbeek.