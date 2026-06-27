Al het werk rond de Peel is voor niks geweest met nieuwe stikstofplannen

Boeren rond de Peel houden hoop dat ze met aanpassingen en samenwerking toch hun bedrijf kunnen voortzetten. De minister van landbouw kwam vrijdag met een ingrijpend pakket plannen om de stikstofuitstoot te verminderen. Belangrijk onderdeel is dat er rond vijftien natuurgebieden, zoals de Brabantse Peel, zones van 1 kilometer komen, waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Bovendien mogen veehouders gemiddeld nog maar 2,6 koeien per hectare hebben. Dat heeft grote gevolgen voor de boeren.

"We zijn al vijf jaar bezig om plannen te maken om de natuur te verbeteren en een toekomst te bieden aan de boeren, al die plannen kunnen zo de ijskast in", reageert Mario Berkers van belangenorganisatie ZLTO Deurne op het pakket van de minister . "Als er geen boeren zijn hier dicht bij het natuurgebied is dat ook slecht voor de natuur", vindt Berkers.

Een paar maanden geleden overhandigde Berkers de minister nog het plan 'Voor de volgende generatie' met daarin ideeën hoe de natuur en de agrariërs er in het gebied op vooruit zouden kunnen gaan. "Het lijkt erop dat hij ons plan niet eens gelezen heeft en is heel lullig", zegt Mario Berkers. "We hebben er heel veel energie in gestoken om de boeren te activeren om de natuur juist beter te maken en nu staan we weer tegenover elkaar met een gevoel van wantrouwen."

"De laatste jaren zijn er al heel veel agrariërs rond de Peel met een regeling gestopt, er heeft een grote kaalslag plaatsgevonden. Ik mis in dit plan een integrale visie van waar willen we heen met de natuur en de agrarische sector rondom dit natuurgebied."

Arjan Manders zit met zijn 200 melkkoeien en jongvee op maar 140 meter van natuurgebied De Peel en valt dus ruim binnen de kritieke zone van de minister. Als het pakket van de minister doorgaat en hij minder koeien per hectare mag houden, ziet hij het somber in. "We kunnen de stal wel half leeg halen, maar dan kan ik net zo goed de deur meteen op slot doen. Maar dat zijn we zeker niet van plan, want er zijn nog wel andere mogelijkheden om de stikstofemissie te reduceren", is zijn reactie op de plannen.

"Rond De Peel zijn er al heel veel bedrijven verdwenen, dus ik zou eerder zeggen: wees zuinig op de bedrijven die er nog zitten, zodat we samen kunnen werken aan de natuur en het grondwaterbeheer. Met dit soort bizar beleid draai je die paar bedrijven die er nog zijn ook nog de nek om."

Er wordt landelijk 20 miljard euro extra uitgetrokken om de stikstofplannen te realiseren. Dat geld is voor een groot deel bedoeld om boeren te helpen, bijvoorbeeld om over te schakelen op nieuwe uitstootarme technieken of een andere bedrijfsvoering. "Je moet je als bedrijf altijd aanpassen aan de omgeving, dat is nooit anders geweest", zegt Arjan. "Dat doen we met grondwaterstanden, met maatschappelijke projecten en nu ook met stikstof. Dat lossen we wel op. Maar het moet allemaal wel haalbaar en betaalbaar zijn."

Komende week praat de Tweede Kamer over de plannen voor de stikstofaanpak van minister Van Essen van Landbouw.