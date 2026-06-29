Meer gevechtstroepen en tankvliegtuig: 'We moeten op alles zijn voorbereid'

Nog een nieuw gevechtsbataljon op Oirschot, een extra tankvliegtuig op de basis in Eindhoven en Space Command in Breda. Dat zijn de belangrijkste Brabantse gevolgen uit de defensienota die maandagmiddag zijn gepresenteerd. Minister Yesilgöz en staatssecretaris Boswijk van defensie waren naar vliegbasis Gilze Rijen gekomen voor de presentatie. Opvallend is dat ze geen details geven over aantallen materieel, om 'de vijand' niet slimmer te maken, zo lijkt het.

De Defensienota is een plan dat het kabinet om de paar jaar of als nieuw kabinet presenteert. In die nota staat de koers van de krijgsmacht en wat er nodig is. Sinds de Russische inval in Oekraïne in 2022 staat die vooral in het teken van de Russische dreiging. Dit zijn de opvallendste Brabantse gevolgen. Oirschot en Budel

De uitbreiding van de 13 Lichte brigade in Oirschot was al aangekondigd maar er komt dus nog meer aan. Er zijn momenteel twee gevechtsbataljons. Op de kazerne zitten nu al het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene en de Limburgse Jagers.



Eerder was duidelijk dat er een derde bataljon bij komt, met standplaats Budel. Die eenheid krijgt rupsvoertuigen. Maar er komt dus ook nog een vierde gevechtsbataljon bij. 'Geen tanks,' benadrukt de commandant der strijdkrachten Onno Eichelsheim. Tankvliegtuig

Op vliegbasis Eindhoven (en Keulen) staan nu negen tankvliegtuigen. Omdat de VS langzaam materieel terug trekken zoals tankvliegtuigen, wil Nederland een extra eigen tankvliegtuig om toestellen in de lucht bij te tanken. Verder gaat de luchtmacht in Breda de ruimte-afdeling uitbreiden tot 'space-command'. Daarmee wil de krijgsmacht door eigen satellietcommunicatie nog meer op eigen benen staan en niet afhankelijk zijn van Starlink, de firma van Elon Musk.

Straaljagers

Er komen F35-jachtvliegtuigen bij. Misschien ook op Volkel. Of Leeuwarden of de toekomstige vliegbasis in Flevoland. Aantallen noemt het kabinet niet. Nu zijn er 47 toestellen. Het was al bekend dat het er 57 zouden worden. Er komt dus nog een onbekend aantal bovenop. Maar waar en hoeveel, is nog niet bekend. Heli's

De vloot van NH-90 helikopters wordt uitgebreid. Die vallen officieel onder de basis Gilze Rijen maar ze staan gestationeerd op Maritiem Vliegkamp De Kooij in Den Helder. 19 toestellen zijn er nu, er kwamen er al een paar bij. Daar bovenop dus nog meer. Maar ook hier, geen aantallen. En ook de landmacht wordt dus fors uitgebreid. Net als de 13 Brigade in Oirschot, krijgt de 43e brigade in Havelte een vierde gevechtsbataljon. Een bataljon telt gemiddeld zo'n zeshonderd mannen en vrouwen. Marechaussee

De Koninklijke Marchaussee wordt uitgebreid met tien eskadrons. Dat zijn eenheden van ieder 100 marechaussees. De marechaussee bewaakt grenzen en en heeft kazernes in Hoogerheide en Eindhoven. Samen Voorwaarts, zo heet de defensienota. De focus ligt nog meer op de aanschaf van 'onbemenste' wapensystemen, zoals drones in lucht, op land en in het water. Dat is geen verrassing. Op 1 april presenteerde de Koninklijke Landmacht in Oirschot als een van de eerste NAVO-landen de eerste drone-teams. Die eenheden trainden de voorbije weken volop op het grote Duitse oefenterrein boven Hannover. Drone-systemen en anti-drone-systemen worden bij alle krijgsmachtdelen opgetuigd: landmacht, luchtmacht, marine en marechaussee. Voor het eerst toonde de krijgsmacht de Skyranger, een Noors luchtafweerkanon. Daarvan gaan er 22 naar de basis in Vredepeel. Er wordt ook gewerkt aan een laser die drones uit de lucht kan schieten en een laser-verblinder die vliegende drones saboteert. 'Dronificeren'

Een van die andere nieuwe systemen, een Milrem, een klein pantserwagentje met rupsbanden, reed ter demonstratie ook al rond tijdens de presentatie. "Een belangrijke les uit Oekraine is dat we moeten dronificeren", zei generaal Eichelsheim. "We moeten op alles zijn voorbereid." "Niet de grootste krijgsmacht wint maar diegene die die zich het snelst kan aanpassen", zei de defensieminister. Het is noodzakelijk, benadrukte ook staatssecretaris Boswijk. "Rusland bereidt zich voor op een langdurige confrontatie."

(Foto: Willem-Jan Joachems)







