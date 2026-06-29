Toon (90) overvallen door nepagenten: 'Je denkt hier veilig te zitten'

"Je denkt dat je veilig zit", zegt de 90-jarige Toon uit Rucphen een paar uur nadat hij overvallen is. Midden in de nacht dringen zeker twee overvallers binnen bij de hoogbejaarde man. De mannen die 'police, police' roepen, dwingen Toon op bed te gaan zitten. Een kluisje vol geld en sieraden wordt meegenomen en Toon blijft geschrokken en vol ongeloof achter.

Met bivakmutsen, 'politielaarzen' en een rood breekijzer vallen ze binnen. Ineens staan twee overvallers naast het bed van Toon. Hij wordt gedwongen om op bed te gaan zitten en moet daar blijven zitten. "Het is maar goed dat hij geluisterd heeft. Zo'n soort mannen zijn angstig en kunnen zo tegen je kop slaan."

Maandagochtend is de politie bezig met sporenonderzoek in het appartement van Toon (90). In de Burgemeester Antonissenstraat in Rucphen zijn agenten ondertussen bezig met buurtonderzoek en het verzamelen van camerabeelden van de overval . Bivakmutsen en politielaarzen Het is iets na halfdrie in de nacht als Toon gerammel hoort. Niet veel later staan twee overvallers in zijn slaapkamer en roepen 'police, police'. "Via het dak van het schuurtje zijn ze op de galerij van het appartementencomplex vol ouderen gekomen", vertelt de zoon van Toon. "Met een slotboor hebben ze de voordeur open gekregen."

Zelf gaan zoeken

Een paar uur later is Toon er relatief rustig onder: "Met mij gaat het goed." Zijn zoon nuanceert dat een klein beetje: "Hij is wel echt geschrokken." Toon knikt, ook zichtbaar ontdaan: "Je denkt dat je hier veilig zit met een dubbel slot op de deur." Toch wil hij niet denken aan verhuizen. "Ik zit goed hier."

Rond kwart voor drie wordt de zoon van Toon gebeld door zijn vader. "Hij zei dat ie overvallen was. Dat is zo raak, dat verwacht je niet." Er wordt niet meteen 112 gebeld. Zijn zoon rijdt eerst naar zijn vader en gaat zelf zoeken in de buurt. "Ik heb een zwarte auto zien staan met de lampen aan. Toen ik eraan kwam, deed hij grootlicht aan en reed hij weg. Hopelijk staat het kenteken op camerabeelden."

Weinig sporen

De overvallers hebben een kluisje met geld en sieraden meegenomen, vertelt de zoon. "Maar het ergste is dat je dit moet meemaken en het veiligheidsgevoel." En dat gevoel van veiligheid is bij de ouderen in het complex helemaal weg nu. "Hier wonen allemaal mensen alleen", vertelt een buurman. "Het is echt ongelofelijk en niet leuk." Bewoners hopen dat woningcorporatie Thuisvester camera's gaat neerhangen.

Op camerabeelden uit de buurt zouden twee auto's te zien zijn die mogelijk iets te maken hebben met de overval. De eerste resultaten van het sporenonderzoek zijn niet hoopgevend, weet de zoon van Toon. "Ze hebben eigenlijk geen sporen achtergelaten. Ze hadden namelijk handschoenen aan."