EBI Vught mag zelf drones neerhalen die in buurt van gevangenis komen

De Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught mag binnenkort zelf drones die in de buurt van de gevangenis komen neerhalen of hun signaal verstoren. Vanaf woensdag krijgt de inrichting die bevoegdheid.

Tot nu toe was de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) hiervoor afhankelijk van onder andere de politie. Daardoor lukte het niet altijd om direct te reageren.

Dat meldt staatssecretaris Claudia van Bruggen (Justitie en Veiligheid). Ook alle andere extra beveiligde gevangenissen in Nederland mogen over een paar dagen zelf drones neerhalen.

Drones gebruikt om drugs af te leveren

"Criminelen zoeken voortdurend naar nieuwe manieren om verboden spullen gevangenissen binnen te krijgen. Drones vormen daarbij een groot risico", licht D66'er Van Bruggen toe.

Drones of andere onbemande voertuigen worden bijvoorbeeld gebruikt om drugs, wapens of telefoons af te leveren in de gevangenis. Maar ze kunnen criminelen ook van pas komen bij ontsnappingspogingen.

Ook andere gevangenissen krijgen bevoegdheid

Met dit besluit maakt Van Bruggen het werk af van haar vroegere voorganger Ingrid Coenradie (toen PVV, nu JA21), die haar ministerie heeft laten uitzoeken of een uitbreiding van de bevoegdheden van DJI op dit punt mogelijk is.

De EBI in Vught is een voorbeeld van een extra beveiligde gevangenis die binnenkort zelf drones mag neerhalen. Maar het gaat bijvoorbeeld ook om gevangenissen met een afdeling voor intensief toezicht (AIT) of waar terroristen worden vastgehouden.

Eerder maakten we deze Misdaad Uitgelegd over de beveiliging van de EBI: