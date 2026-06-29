Helmondse rapper Kempi in de fout: kind op TikTok kost hem 90.000 euro

Rapper Kempi uit Helmond moet een dwangsom aan zijn ex-partner betalen, omdat hij TikTok-beelden van hun kind online heeft laten staan. Dat heeft de rechtbank van Den Haag besloten na een kort geding.

De rechter had Kempi in april al bevolen om herkenbare beelden van het kind van sociale media te verwijderen. Dat had hij niet gedaan en dus moet hij zijn ex nu een dwangsom van 90.000 euro betalen. Dit meldt De Telegraaf. In het kort geding zei de advocaat van Kempi dat het fragment van het kind door een technische fout toch online stond. Volgens de rechtbank is daar geen bewijs voor geleverd en was het de verantwoordelijkheid van de vader om te controleren of het filmpje echt weg was.