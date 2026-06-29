Rapper Kempi moet dwangsom van 90.000 euro betalen aan ex voor TikTok-video
Rapper Kempi uit Helmond moet een dwangsom aan zijn ex-partner betalen, omdat hij TikTok-beelden van hun kind online heeft laten staan. Dat heeft de rechtbank van Den Haag besloten na een kort geding.
De rechter had Kempi in april al bevolen om herkenbare beelden van het kind van sociale media te verwijderen. Dat had hij niet gedaan en dus moet hij zijn ex nu een dwangsom van 90.000 euro betalen. Dit meldt De Telegraaf.
In het kort geding zei de advocaat van Kempi dat het fragment van het kind door een technische fout toch online stond. Volgens de rechtbank is daar geen bewijs voor geleverd en was het de verantwoordelijkheid van de vader om te controleren of het filmpje echt weg was.
Daarbij vond Jerrely Slijger, zoals rapper Kempi echt heet, de dwangsom onredelijk en zei hij het niet te kunnen betalen. De rechter oordeelt nu dat dit argument niet goed genoeg is om van de dwangsom af te zien. Verder moet de rapper de proceskosten van 1459 euro betalen.
Waar werd Kempi eerder voor veroordeeld?
In maart kreeg rapper Kempi zeven maanden cel opgelegd, omdat hij een zwangere vrouw had bedreigd. Ook kreeg hij toen een contactverbod en moest hij een schadevergoeding van tweeduizend euro betalen.
Volgens het OM had Kempi de vrouw ernstig bedreigd en waren de bedreigingen ook gericht aan haar ongeboren kind. Dat gebeurde onder meer via voicenotes waarin hij dreigde iets te doen als de vrouw geen abortus liet uitvoeren.
In 2016 zat de Helmondse rapper al een jaar vast, omdat hij cocaïne en een automatisch vuurwapen in huis had. Toen moest hij ook nog extra dagen zitten vanwege een eerdere voorwaardelijke straf.