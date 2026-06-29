Verdachte rondom dood vrouw Sprang-Capelle weer vrij, onderzoek loopt door

De man die twee weken geleden werd aangehouden in het onderzoek naar een overleden vrouw aan de Kaardebol in Sprang-Capelle is weer op vrije voeten. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie maandag. De man blijft wel verdachte.

De vrouw werd op maandagochtend 15 juni, iets na half vijf, gevonden in het huis aan de Kaardebol. De bewoner van het huis werd aangehouden en anderhalve week geleden voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die besloot toen dat hij langer vast moest blijven zitten.