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Verdachte rondom dood vrouw Sprang-Capelle weer vrij, onderzoek loopt door

Vandaag om 17:00 • Aangepast vandaag om 17:20
De vrouw werd twee weken geleden gevonden in een huis in Sprang-Capelle (foto: Evie Hendriks).
De vrouw werd twee weken geleden gevonden in een huis in Sprang-Capelle (foto: Evie Hendriks).

De man die twee weken geleden werd aangehouden in het onderzoek naar een overleden vrouw aan de Kaardebol in Sprang-Capelle is weer op vrije voeten. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie maandag. De man blijft wel verdachte.

Profielfoto van Temmie van Uden
Geschreven door
Temmie van Uden

De vrouw werd op maandagochtend 15 juni, iets na half vijf, gevonden in het huis aan de Kaardebol. De bewoner van het huis werd aangehouden en anderhalve week geleden voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die besloot toen dat hij langer vast moest blijven zitten.

Vorige week kwam daar verandering in. De raadkamer van de rechtbank besloot de voorlopige hechtenis op te heffen, waardoor de man weer op vrije voeten kwam.

Volgens een woordvoerder van het Openbaar Ministerie blijft hij wel verdachte van doodslag. Ook is het onderzoek naar de dood van de vrouw nog altijd in volle gang. Het is nog altijd niet duidelijk wat er precies is gebeurd.

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