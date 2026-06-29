20.000 bezoekers Bij Ons In Brabant: 'Ondernemer kocht een heel vak'

De deuren van het PSV-stadion gingen maandagavond om zes uur alsnog open voor Bij Ons In Brabant. Met zo'n 30.000 bezoekers minder dan gepland wordt het een iets ander feestje dan vooraf bedacht. Initiatiefnemer Joël Borelli is vooral dankbaar voor iedereen die er tóch bij is.

Dat het stadion in Eindhoven maandagavond niet uitverkocht is, staat vast. De organisatie van het concert rekent op zo’n 20.000 man. De concerten werden afgelopen weekend op het laatste moment verplaatst naar maandag vanwege code rood. Die kaartverkoop kwam stroef op gang. Zo waren er zondag nog maar 14.000 kaarten verkocht. "Brabant, laat nou eens zien wat je kan", luidde zondag een oproep van collega's en vrienden van Borelli op social media. En dat had aardig effect: het aantal verkochte kaarten liep nog wat op.

Toch is het niet genoeg om uit de kosten te komen, zegt Joël Borelli maandag in het Omroep Brabant-radioprogramma Afslag Zuid. "Bij lange na niet. Natuurlijk hebben we een verzekering, alleen met dit soort dingen ben je maar tot een bepaalde hoogte gedekt. Maar dat is helemaal niet het belangrijkste, daar kom ik wel overheen."

"Een ondernemer uit Amsterdam kocht een heel vak in zijn eentje, omdat 'ie het zo rot voor ons vindt."