Bewoner brandend appartement was zoek, Mohammed 'in shock' na vuurzee

Een korte maar felle brand zorgde maandagavond voor flinke onrust aan de Kasteellaan in Sint-Oedenrode. Op een van de balkons van het appartementencomplex ontstond een vuurzee, waardoor bewoners van 22 appartementen op straat kwamen te staan. Lange tijd was bovendien onduidelijk waar de bewoner van het brandende appartement zelf was.

Onderbuurman Mohammed lag met zijn twee kinderen al te slapen toen zijn vrouw, die nog in de woonkamer zat, een vreemd geluid hoorde. "Ze kijkt naar buiten en ziet heel veel licht, oranje licht, een vuurzee", vertelt Mohammed, terwijl hij met zijn handen het vuur uitbeeldt. Bewoner spoorloos

"Ze maakt mij wakker, ze belt 112 en we moeten direct ons appartement uit. Naar buiten nu, zei de brandweer", vertelt Mohammed, nog zichtbaar geschrokken. "Het was moeilijk. Ik zag alleen maar vuur. Daarna heb ik niet meer gekeken, dat was te veel." Alle appartementen werden ontruimd, maar van de bewoner van het brandende appartement ontbrak elk spoor.

Vanwege de brand in Sint-Oedenrode werd het appartementencomplex enige tijd ontruimd (foto: Addy Smits/Persbureau Heitink).

Onder de buren ontstond grote bezorgdheid. "We dachten dat hij aan het slapen was", zegt Mohammed. Een buurvrouw vertelt dat ze de bewoner probeerden te bellen. "Maar niemand nam op. Ik wilde naar boven gaan om te kijken, maar dat mocht niet", aldus de vrouw. "We maakten ons heel veel zorgen om hem." Uiteindelijk bleek de telefoon van de bewoner gewoon binnen te liggen: hijzelf was niet thuis. Hij bleek zijn sleutel vergeten te zijn en was die op dat moment bij zijn ouders gaan ophalen. "Dat was een opluchting." Geen brand, wel wateroverlast

Midden in de nacht mochten Mohammed, zijn vrouw en hun twee kinderen terug naar huis. "De schade valt bij ons mee. We hebben geen brand gehad, alleen ligt de woonkamer vol water." Het bluswater was via het plafond zijn appartement binnengestroomd. "Ik heb amper kunnen slapen, ik ben nog in shock."

Hoewel Mohammed dus gewoon weer in zijn woning terecht kan, voelt dat nog niet vanzelfsprekend. "Het voelt niet meer veilig. Dat is een gevoel. Hopelijk wordt dat met de tijd weer beter." Hoe de brand is ontstaan, is nog niet duidelijk: het vuur lijkt te zijn begonnen op het balkon. Mohammed hoopt op snelle duidelijkheid. "Dat moet wel, ja, ook voor het veiligheidsgevoel."