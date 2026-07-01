Martin verhuist, maar anderen willen niet weg: 'In Moerdijk heb ik ruimte'

Martin Brusse en zijn vrouw hebben de knoop doorgehakt: ondanks dat hun dorp Moerdijk misschien tóch blijft bestaan, gaan ze verhuizen. In juli vertrekken ze naar België en daarom zijn ze nu al druk met inpakken. "Ik vind het vooral erg voor de mensen die willen blijven. Weer is er extra onzekerheid gecreëerd."

Geen coulance van de gemeente Ook de medewerking van de gemeente zorgt voor een weinig feestelijk gevoel. Martin vindt dat hij niet genoeg terugkrijgt voor zijn huis. "We dachten wat spullen mee te nemen, zoals de oven en de pelletkachel. Maar een makelaar die voor de gemeente kwam kijken dreigde met een boete als we dat zouden doen. Er is geen enkele coulance vanuit de gemeente."

"Afgelopen week hebben we ons huis verkocht, maar het voelde vooral alsof ik naar mijn eigen begrafenis ging. Geen feestelijk gevoel", vertelt Martin in de nieuwste aflevering van de serie Ondertussen in Moerdijk .

Hoe leef je zo normaal mogelijk verder wanneer je te horen hebt gekregen dat het dorp waar je al jaren woont, of misschien zelfs geboren bent, moet verdwijnen. Of misschien toch weer niet. In de maandelijkse serie Ondertussen in Moerdijk , te zien op Brabant+ , volgen we enkele inwoners en laten hun dagelijkse leven zien.

Andere dorpsgenoten zijn nog niet zo ver om Moerdijk te verlaten. Ze zijn bang dat ze nergens anders een woning vinden die in de buurt komt bij wat ze nu hebben. Zo ook Liesbeth de Kroon. Ze is dierenarts en gespecialiseerd in paarden. "We hebben hier de ruimte om paarden te houden. Daarom willen wij helemaal niet weg uit Moerdijk. De voorkant van ons huis is midden in het dorp en de achterkant is helemaal vrij. Een plek als deze vind ik nergens meer."

Spookdorp

Ook Jacques van IJsseldijk hecht veel waarde aan de ruimte die hij nu heeft voor zijn verzameling stadsbussen. "Hier in Moerdijk heb ik er de ruimte voor", zegt hij terwijl hij een oude bus start. "Heerlijk om daar soms een rondje mee te rijden." Tijdens een ritje merkt hij op dat al aardig wat mensen het dorp hebben verlaten. "Je ziet nu al dat hele rijen huizen leegstaan. Als we niet uitkijken wordt het een spookdorp."

Nadat de gemeente in november 2025 aangaf dat het dorp moest verdwijnen om plaats te maken voor industrie, zouden alleen het Rijk en de provincie de plannen moeten goedkeuren. Maar de verantwoordelijke staatssecretaris, Jo-Annes de Bat, twijfelt, zeker nu er ook een scenario op tafel ligt waarbij het dorp toch kan blijven bestaan. Waar de oorspronkelijke deadline voor het besluit eind juni was, is deze nu voor de tweede keer 'enkele maanden' vooruitgeschoven.

Hier lees je alle verhalen over het verdwijnen van het dorp Moerdijk.