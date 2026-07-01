Een vierling opvoeden, zo doe je dat! Wendy kreeg een twee- én een drieling

Het zal je maar overkomen: horen dat je niet één, maar vier kinderen in je buik draagt. Een moeder is vorige maand bevallen van een eeneiige vierling in het Máxima MC in Veldhoven. Wendy Hardt uit Breda weet als geen ander hoe het is om meerlingen te krijgen. Ze kreeg na een tweeling nog een drieling. Hoe houd je dan alle ballen in de lucht?

De ouders van Adam, Amir, Hassan en Hussein moesten vast even met hun ogen knipperen toen ze vier baby's op de echo zagen. Vorige maand zijn de jongens geboren, na een zwangerschap van ruim 29 weken. Ze maken het alle vier goed, liet het Veldhovens ziekenhuis dinsdag weten.

Toen Wendy het bijzondere nieuws las, dacht ze meteen: "Hoe heeft de moeder het zo lang vol kunnen houden? Maar ook, hoe is de gezondheid van de kleintjes?" Wendy weet waar ze over praat. Ze kreeg met haar ex een tweeling. Haar huidige man had al een dochter en samen wilden ze nog één kindje. Maar dat pakte 25 jaar geleden anders uit. Tijdens de echo zagen ze niet één, niet twee, maar drie baby's. "Mijn man had een grote glimlach op zijn gezicht, maar ik dacht vooral: zouden ze allemaal gezond zijn."

30 luiers per dag

Ze denkt terug aan de 21 flessen die ze per dag moesten geven, alle hapjes voeding één voor één op de automatische piloot en de 30 luiers die ze dagelijks moesten verschonen. Wendy ziet de afvalcontainer nog voor zich die ze speciaal hadden aangeschaft. Het gezin had geen familie in Nederland wonen, dus daar konden ze niet op terugvallen. Wel kregen ze een hoop spullen gesponsord die ze goed konden gebruiken. Maar: hoe zorg je voor zoveel baby's tegelijk én voor je andere kinderen? Als eerste: maak het leven voor jezelf en voor je kinderen zo makkelijk mogelijk, zegt Wendy. "'s Ochtends keken ze bij ons kindertelevisie, zodat ik zelf wat dingetjes kon doen. 's Middags bouwden we de woonkamer om tot een plek waar ze hun gang konden gaan. Dat was een veilige plek waar ze zich helemaal konden uitleven."

Vader, moeder en de drieling (foto: Wendy Hardt).

En als het soms huilen en brullen is, dan is de kunst volgens haar om rustig te blijven. "Een meerling moet leren om te wachten. En dat leren ze dan vanzelf." Zorgen voor regelmaat heeft Wendy en haar man ook geholpen om de kleintjes in het gareel te houden. "De vaste momenten als vaste momenten houden. Dan wisten ze hoe hun dag eruitzag en waren ze minder opstandig." Een drieling is niet hetzelfde als een vierling, maar toch ziet de Bredase wel raakvlakken. Wat ze de kersverse ouders vooral mee wil geven: "Go with the flow. Probeer er zoveel mogelijk van te genieten en niet alleen in overlevingsmodus te gaan."

Groot team stond klaar

Niet alleen voor de ouders ontzettend bijzonder, maar ook voor de zorgverleners was de geboorte van de vierling een uniek moment. Een groot team stond klaar om de kleintjes gezond ter wereld te helpen.