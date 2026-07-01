Nieuw college Tilburg draait wegversmalling Ringbaan-West deels terug

Het nieuwe Tilburgse college heeft tijdens de onderhandelingen over een nieuw akkoord opnieuw gekeken naar de omstreden plannen voor de Ringbaan-West. De wegversmalling zorgde eind vorig jaar voor flink wat politieke onrust. Nu heeft het college besloten een deel van de plannen rigoureus terug te draaien. Ook komen er tot 2050 35.000 woningen bij, dat staat gelijk aan een kwart van alle huidige woningen in Tilburg.

Dat blijkt uit het nieuwe coalitieakkoord dat woensdag werd gepresenteerd in het Theater Klasse Tilburg. De Ringbaan-West wordt niet langer volledig éénbaans. Ten zuiden van de Hart van Brabantlaan blijven twee banen beschikbaar. Ten noorden van diezelfde laan wordt eerst het viaduct anderhalf jaar aangepakt, daarna blijft er één rijbaan over tot aan de Hasseltrotonde. Er komt op de hele Ringbaan-West een verbod op vrachtverkeer. Maatregelen op Ringbaan West

Het idee is dat er minder verkeer gebruikmaakt van de hele Ringbaan-West als het bovenste stuk eenbaans is. "Mensen uit Goirle rijden dan niet over de Ringbaan-West naar Waalwijk", verwacht de nieuwe wethouder Anne Veldhoven.

Een hele omslag, "maar het nieuwe college gunt elkaar dingen", vindt de nieuwe wethouder Niels van Stappershoef: "Het akkoord is daardoor in balans". De nieuwe coalitie met zeven wethouders wordt maandag geïnstalleerd na een debat over het akkoord. Op veel vlakken bouwt het voort op plannen uit de vorige bestuursperiode. "We willen de energie die in de stad zit, doorzetten", vertelt wethouder Bas van der Pol. "334 Kinderen zitten in Tilburg zonder dak boven hun hoofd, daar moeten we mee aan de slag. We moeten de goede dingen uit de vorige periode halen en dat meenemen om de komende jaren het verschil te maken voor de inwoners." Wethouder van buitenaf

Hulya Kat is de grote onbekende in het nieuwe college. Ze werd 42 jaar geleden geboren in IJmuiden, was Tweede Kamerlid voor D66 en zat in de gemeenteraden van Velzen en Amsterdam. Ze is nog op zoek naar een huis in Tilburg, maar bezocht de stad de afgelopen tijd geregeld. "We gingen vroeger al naar de Efteling en de Beekse Bergen. Later ben ik vaker naar 013 geweest. De Brabantse gezelligheid voel ik hier wel." Ze komt op het juiste moment, want Kat is groot fan van kermissen. Dus beginnen net voordat Tilburg Kermis begint, is geen straf voor haar. "Daar zal ik te vinden zijn bij de grijpmachines. Dat is een guilty pleasure van mij." Eén van de zaken in haar portefeuille is Europa en internationale samenwerking. Daarvoor kan ze gebruikmaken van haar Haagse ervaring: "Ik ga lobbyen voor meer geld en ruimte."

De partijen zijn het eens over: -35.000 nieuwe woningen tot 2050, dat zijn er 2000 per jaar -Zwemmen in de Piushaven -Vernieuwing van parken: Wilhelminapark, Leijpark en Westerpark -18 fulltime boa’s bij de 53 die er al zijn, Tilburg voldoet hiermee aan VNG-norm -Extra standplaatsen voor woonwagenbewoners -Aan de slag met Wijkevoort I, plannen voor Wijkevoort II gaan deze periode in de ijskast -Voorlopig geen nieuwe coffeeshops, eerst evaluatie Wietproef -Mensen met vitale beroepen en statushouders krijgen voorrang op een woning