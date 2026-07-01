Missie Flotilla: documentaire over Gaza-missie van Gijs Sanders nu te zien
De 22-jarige Eindhovenaar Gijs Sanders belandde na een missie met de Gaza-vloot Global Sumud Flotilla twee dagen in Israëlische gevangenschap. Zijn ervaringen op zee, tijdens de onderschepping en in detentie zijn vanaf woensdag te zien in de documentaire Missie Flotilla.
Sanders voer namens BNNVARA als journalist mee met de internationale vloot die hulpgoederen naar Gaza probeerde te brengen. In mei werd de missie abrupt beëindigd toen Israëlische strijdkrachten de schepen op de Middellandse Zee onderschepten. Sanders, cameraman Groenewoud en andere opvarenden werden aangehouden en naar Israël overgebracht. Twee dagen later kwamen de twee weer vrij en reisden zij via Turkije terug naar Nederland.
Na zijn terugkeer zei Sanders dat hij had gezien hoe mede-opvarenden waren mishandeld. Zelf was hij er naar eigen zeggen 'relatief goed' vanaf gekomen. Ook vertelde hij dat verschillende opvarenden gewond waren geraakt tijdens hun gevangenschap.
Missie naar Gaza
De Global Sumud Flotilla is een internationale beweging die aandacht vraagt voor de situatie in Gaza en hulpgoederen naar het gebied probeert te brengen. Hoewel de missies wereldwijd aandacht trekken, kunnen onafhankelijke journalisten meestal niet van dichtbij verslag doen. Juist daarom besloten Sanders en Groenewoud zelf aan boord te stappen om de gebeurtenissen van dichtbij vast te leggen, meldt de Marker.
Zelf zien wat er gebeurt
Volgens Sanders wilden hij en Groenewoud verslag doen op basis van eigen waarnemingen. De documentaire laat volgens hem alle fases van de missie zien: van de voorbereidingen en trainingen aan boord tot de onderschepping op zee en de periode in gevangenschap.
Daarbij speelde ook mee dat de verhalen van activisten en Israëlische autoriteiten volgens Sanders vaak ver uit elkaar liggen. Door zelf aanwezig te zijn, wilden de makers vastleggen wat er daadwerkelijk gebeurde tijdens de missie.
38 dagen gefilmd
Voor Missie Flotilla werden de opvarenden 38 dagen gevolgd. De documentaire toont het leven aan boord, gesprekken tussen deelnemers en de oplopende spanning naarmate een mogelijke onderschepping dichterbij kwam. Ook de gebeurtenissen na de arrestaties krijgen uitgebreid aandacht.
Onderschepping en detentie
Een belangrijk deel van de documentaire draait om de onderschepping van de vloot op 19 mei. Sanders, Groenewoud en andere opvarenden werden daarbij aangehouden door Israëlische strijdkrachten. Aan de hand van beelden, getuigenissen en vastgestelde verwondingen wordt deze periode gereconstrueerd. Ook beschuldigingen van mishandeling tijdens de detentie komen aan bod.
Missie Flotilla is vanaf woensdag16.00 uur te zien op het YouTube-kanaal van De Marker. Op 8 juli volgt een uitzending bij BNNVARA op NPO 2.