Missie Flotilla: documentaire over Gaza-missie van Gijs Sanders nu te zien

De 22-jarige Eindhovenaar Gijs Sanders belandde na een missie met de Gaza-vloot Global Sumud Flotilla twee dagen in Israëlische gevangenschap. Zijn ervaringen op zee, tijdens de onderschepping en in detentie zijn vanaf woensdag te zien in de documentaire Missie Flotilla.

Sanders voer namens BNNVARA als journalist mee met de internationale vloot die hulpgoederen naar Gaza probeerde te brengen. In mei werd de missie abrupt beëindigd toen Israëlische strijdkrachten de schepen op de Middellandse Zee onderschepten. Sanders, cameraman Groenewoud en andere opvarenden werden aangehouden en naar Israël overgebracht. Twee dagen later kwamen de twee weer vrij en reisden zij via Turkije terug naar Nederland.

Na zijn terugkeer zei Sanders dat hij had gezien hoe mede-opvarenden waren mishandeld. Zelf was hij er naar eigen zeggen 'relatief goed' vanaf gekomen. Ook vertelde hij dat verschillende opvarenden gewond waren geraakt tijdens hun gevangenschap.

Missie naar Gaza

De Global Sumud Flotilla is een internationale beweging die aandacht vraagt voor de situatie in Gaza en hulpgoederen naar het gebied probeert te brengen. Hoewel de missies wereldwijd aandacht trekken, kunnen onafhankelijke journalisten meestal niet van dichtbij verslag doen. Juist daarom besloten Sanders en Groenewoud zelf aan boord te stappen om de gebeurtenissen van dichtbij vast te leggen, meldt de Marker.