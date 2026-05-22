Opgepakte journalist Flotilla weer in Nederland, andere Brabanders onderweg

Eindhovenaar Gijs Sanders en zijn cameraman zijn sinds vrijdagmiddag weer in Nederland. De journalist voer namens BNNVARA mee met de Global Sumud Flotilla, een internationale vloot die met hulpgoederen onderweg was naar Gaza. Eerder deze week werden de schepen op de Middellandse Zee door Israëlische autoriteiten onderschept en geënterd.

Onderschepping en doorreis via Turkije De schepen werden eerder deze week op de Middellandse Zee door Israëlische autoriteiten onderschept en geënterd. De opvarenden werden vervolgens overgebracht naar Israël, waar zij kort hebben vastgezeten voordat zij mochten doorreizen.

Sanders zat samen met drie andere Brabanders op boten van de Global Sumud Flotilla, een internationale vloot van tientallen schepen die met hulpgoederen richting Gaza voer.

"Gijs en onze cameraman zijn weer thuis! Ons team heeft ze zojuist op Schiphol ontvangen", deelt het BNNVARA-programma op Instagram. "Onze eerste zorg gaat nu uit naar de nazorg voor onze journalisten."

Donderdag kwamen alle Nederlanders aan in Istanbul. Een eindredacteur van BNNVARA heeft Sanders en zijn cameraman daar opgevangen, zegt een woordvoerster van de omroep. "Er staat externe psychologische hulp klaar voor Gijs en onze cameraman. Het wordt goed en serieus opgepakt", zegt ze. De omroep geeft aan protocollen en plannen klaar te hebben liggen voor de nazorg van de journalist en cameraman.

Ook de Cuijkse Cerisa van Kesteren en de Goirlenaar Pieter Rambags werden samen met Sanders opgepakt. De andere Brabanders vliegen vrijdag terug naar Nederland en landen samen met nog drie andere Nederlanders rond half zes op Schiphol.

'Goed vanaf gekomen'

In een filmpje op Instagram zei Sanders eerder al dat hij er getuige van was dat zijn mede-opvarenden 'bont en blauw' werden geslagen nadat zij waren opgepakt door Israël. Sanders zei dat hij er zelf 'relatief goed' vanaf is gekomen.

"Maar bijna iedereen is gemarteld en in elkaar geslagen. Er zijn tientallen mensen met gebroken botten." Volgens hem zijn er vier meldingen van verkrachting gedaan.

Bezorgde vader

Berry Sanders, de vader van Gijs, maakte zich de afgelopen dagen ernstig zorgen om zijn zoon. Na zijn arrestatie kon hij geen contact krijgen met de journalist. Het laatste wat hij van zijn zoon hoorde, was een Signal-bericht vlak voor de arrestatie: "We zien in de verte bootjes aankomen, dus het gaat nu gebeuren. Ik ben rustig, maak je geen zorgen, tot snel", schreef Gijs.