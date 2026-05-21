Brabantse opvarenden Gaza-vloot vrijdag terug in Nederland

De Eindhovenaar Gijs Sanders, de Cuijkse Cerisa van Kesteren en de Goirlenaar Pieter Rambags komen vrijdagmiddag terug in Nederland. Zij landen samen met nog drie andere Nederlanders rond half zes op Schiphol, meldt de Nederlandse delegatie van de Global Sumud Flotilla.

De actie was bedoeld om hulpgoederen te brengen naar Gaza en aandacht te vragen voor de situatie daar. Gijs Sanders voer mee als journalist voor het platform de Marker van BNNVARA, samen met zijn cameraman.

De drie Brabanders zaten op boten van de Global Sumud Flotilla , een internationale vloot van tientallen schepen die met hulpgoederen richting Gaza voer.

Onderschepping en doorreis via Turkije

De schepen werden eerder deze week op de Middellandse Zee door Israëlische autoriteiten onderschept en geënterd. De opvarenden werden vervolgens overgebracht naar Israël, waar zij kort hebben vast gezeten voordat zij mochten doorreizen.

Donderdag kwamen zij aan in Istanbul in Turkije. Daar werden zij volgens de organisatie opgevangen en is hun verdere terugreis naar Nederland in gang gezet.

Volgens mensenrechtenorganisatie Adalah zouden de activisten tijdens de onderschepping en aanhouding te maken hebben gehad met 'extreem geweld, seksuele vernedering en ernstige mishandeling'. Israëlische autoriteiten hebben beelden gedeeld waarop te zien is dat opvarenden ruw zouden zijn behandeld.

'Wij zijn gespaard gebleven.'

Volgens zijn vader, Berry Sanders, zou Gijs Sanders hebben gezegd dat hij en zijn cameraman 'gespaard zijn gebleven'. De vader maakte zich veel zorgen om zijn zoon en zegt enorm opgelucht en blij te zijn met het nieuws van hun vrijlating en terugkeer.

BNNVARA bevestigt dat Sanders en zijn cameraman onderdeel zijn van de groep die vrijdag terugkeert. De omroep laat weten nog geen contact met hen te hebben gehad en gaat ervan uit dat zij in Nederland zullen aankomen. Over hun verdere toestand is nog weinig bekend.