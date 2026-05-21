Door Israël opgepakte Brabantse opvarenden Gaza-vloot vliegen naar Turkije

De 22-jarige Gijs Sanders uit Eindhoven die dinsdag door Israël werd opgepakt, kan het land donderdag verlaten. Een groep van zes Nederlandse opvarenden vliegt samen met andere deelnemers naar Istanbul. Dat meldt de Nederlandse organisatie Global Sumud Flotilla. Ook Cerisa van Kesteren uit Cuijk zal naar Turkije komen, meldt jongerenpartij Protest Politiek.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het bericht bevestigd. Turkije heeft drie vluchten gecharterd om de mensen terug te halen. Familieleden van de Nederlanders zijn volgens de activisten donderdagochtend hierover geïnformeerd door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Vier deelnemers aan de vloot wilden hulpgoederen naar Gaza brengen. Gijs Sanders deed als journalist van de omroep BNNVARA verslag van deze actie voor het platform De Marker. Samen met zijn cameraman maakte hij een film van binnenuit. Ze voeren mee op de Don Juan, dat is een van de tientallen boten in de vloot richting Gaza.

Wanneer komen Nederlanders aan in Turkije?

De Nederlanders worden opgevangen door medewerkers van het consulaat in Istanbul. Het is nog niet bekend wanneer ze door kunnen reizen naar Nederland. Volgens Global Sumud Flotilla vertrekken de vluchten rond tien voor drie uur vanuit Ramon Airport, bij Eilat in het uiterste zuiden van Israël, en komen deze aan het eind van de middag, rond tien voor zes, aan in Turkije. BNNVARA bevestigt dat Gijs en zijn cameraman naar Turkije vliegen. "Hier vangt iemand uit ons team hen op", laat de omroep weten. "We weten nog niet hoe het met hen gaat, aangezien het nog niet mogelijk is geweest contact met hen te krijgen. We weten ook niet wanneer ze weer in Nederland aankomen." Cerisa van Kesteren ook naar Turkije

Ook de Cuijkse Cerisa van Kesteren zal volgens Protest Politiek (de fusie van de jongerenpartijen van GroenLinks en PvdA) donderdag naar Turkije worden overgebracht. Zij zat ook op een boot om hulpgoederen naar Gaza te brengen. Dinsdagmiddag liet ze weten dat de boot Zefiro waarop zij voer, onderschept werd. Daarna kwamen berichten aan haar niet meer aan. De vader van Gijs, Berry Sanders, liet woensdag weten zich grote zorgen te maken over zijn zoon. "Ik weet niet of er geweld tegen hem gebruikt is en hoe het met zijn gezondheid gaat", vertelde hij aan Omroep Brabant. Of ook Pieter Rambags uit Goirle bij de groep opvarenden hoort die naar Turkije wordt gebracht, is niet duidelijk. Die kans is wel groot omdat het in totaal om een groep gaat van ruim vierhonderd mensen. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog niet gereageerd op vragen.