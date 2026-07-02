Geen straf voor automobilist na fataal ongeluk met Lynn (29)
In één klap kwam er een einde aan het leven van de 29-jarige Lynn Gommans uit Overloon, toen ze op haar motor op een auto knalde in Maashees. Automobilist Stanley B. (24) wilde linksaf en zag haar over het hoofd. Hij had haar helemaal niet gezien, gaf hij twee weken geleden toe in de rechtbank in Den Bosch. Volgens de rechtbank heeft B. weliswaar een verkeersfout gemaakt, maar is niet bewezen dat hij zich aanmerkelijk onoplettend of onvoorzichtig heeft gedragen. Daarom krijgt hij geen straf, zo luidde de uitspraak donderdag.
Stanley B. reed op maandag 22 september aan het eind van de middag nog naar een klant. Op De Breid, net buiten Maashees, moest hij linksaf. Daar gebeurde het fatale ongeluk.
Alles was normaal die dag. Stanley reed in de bedrijfsauto van het vakantiepark aan de andere kant van de Maas, waarin hij wel vaker reed. Het was mooi weer, de navigatie stond aan. En toch zag hij de motor met Lynn en Thijs niet aankomen op die kaarsrechte weg in het buitengebied.
Lynn was kansloos en knalde op de motorkap van de bestelwagen van B. Haar motor vloog in brand. Ze werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Haar vriend raakte zwaargewond. Hij brak onder meer zijn bekken en liep zenuwschade op aan zijn been, waardoor hij maanden moest revalideren.
Rechtbank: geen bewezen schuld
De rechtbank houdt er rekening mee dat Stanley B. (24) uit Venlo dit ongeluk nooit heeft gewild en dat de kans klein is dat hem ooit weer zoiets overkomt. Volgens de rechtbank is B. zeer schuldbewust en heeft hij oprecht berouw getoond. Verder heeft hij een blanco strafblad en heeft ook hij nog een trauma aan het ongeluk overgehouden, zo is te lezen in het vonnis.
De rechtbank vindt niet bewezen dat "verdachte te onvoorzichtig of onoplettend is geweest" en acht dus niet bewezen dat hij schuld heeft gehad aan het verkeersongeval met dodelijke afloop, in de juridische zin van de wet.
Stanley B. heeft wel gekeken of er verkeer aankwam, maar heeft Lynn en haar vriend niet gezien. Dat betekent volgens de rechtbank echter niet dat B. zich 'aanmerkelijk onoplettend en onvoorzichtig' heeft gedragen.
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Waarom B. de motor niet heeft gezien op de kaarsrechte weg, is niet duidelijk geworden, schrijft de rechtbank. B. heeft verklaard dat hij wel voor zich heeft gekeken voordat hij linksaf sloeg en dat hij toen niets zag aankomen. Verdachte heeft verder verklaard dat hij niet met zijn telefoon bezig was of op een andere manier was afgeleid, en dat hij niet gestrest of gehaast was.
Straf heeft geen toegevoegde waarde
De rechtbank ziet dat Stanley B. wel een verkeersfout heeft gemaakt, maar vindt een straf daarvoor niet op zijn plaats. "Vanuit het oogpunt van vergelding en vanuit het oogpunt van preventie heeft een straf in deze zaak geen toegevoegde waarde", zo staat in het vonnis.
Justitie eiste tijdens de zitting twee weken geleden nog een taakstraf van 240 uur. Ook wilde de officier dat Stanley 24 maanden zijn rijbewijs zou inleveren, waarvan 8 maanden voorwaardelijk.
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