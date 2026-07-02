Geen straf voor automobilist na fataal ongeluk met Lynn (29)

In één klap kwam er een einde aan het leven van de 29-jarige Lynn Gommans uit Overloon, toen ze op haar motor op een auto knalde in Maashees. Automobilist Stanley B. (24) wilde linksaf en zag haar over het hoofd. Hij had haar helemaal niet gezien, gaf hij twee weken geleden toe in de rechtbank in Den Bosch. Volgens de rechtbank heeft B. weliswaar een verkeersfout gemaakt, maar is niet bewezen dat hij zich aanmerkelijk onoplettend of onvoorzichtig heeft gedragen. Daarom krijgt hij geen straf, zo luidde de uitspraak donderdag.

Stanley B. reed op maandag 22 september aan het eind van de middag nog naar een klant. Op De Breid, net buiten Maashees, moest hij linksaf. Daar gebeurde het fatale ongeluk.

Alles was normaal die dag. Stanley reed in de bedrijfsauto van het vakantiepark aan de andere kant van de Maas, waarin hij wel vaker reed. Het was mooi weer, de navigatie stond aan. En toch zag hij de motor met Lynn en Thijs niet aankomen op die kaarsrechte weg in het buitengebied.

Lynn was kansloos en knalde op de motorkap van de bestelwagen van B. Haar motor vloog in brand. Ze werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Haar vriend raakte zwaargewond. Hij brak onder meer zijn bekken en liep zenuwschade op aan zijn been, waardoor hij maanden moest revalideren.

Rechtbank: geen bewezen schuld

De rechtbank houdt er rekening mee dat Stanley B. (24) uit Venlo dit ongeluk nooit heeft gewild en dat de kans klein is dat hem ooit weer zoiets overkomt. Volgens de rechtbank is B. zeer schuldbewust en heeft hij oprecht berouw getoond. Verder heeft hij een blanco strafblad en heeft ook hij nog een trauma aan het ongeluk overgehouden, zo is te lezen in het vonnis.