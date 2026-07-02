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Van der Poel wil olympische wegrace combineren met mountainbiken

Vandaag om 18:13 • Aangepast vandaag om 18:49
Mathieu van der Poel rijdt op de Kapelmuur in Geraardsbergen tijdens de 81e editie van de eendaagse wielerwedstrijd Omloop Het Nieuwsblad (foto: ANP).
Mathieu van der Poel rijdt op de Kapelmuur in Geraardsbergen tijdens de 81e editie van de eendaagse wielerwedstrijd Omloop Het Nieuwsblad (foto: ANP).

Mathieu van der Poel wil op de Olympische Spelen van 2028 de wegwedstrijd combineren met het mountainbiken. Dat zei de oud-wereldkampioen op de weg tijdens een persconferentie in Barcelona, waar hij zaterdag aan de Tour de France begint.

Profielfoto van Marieke Smid
Geschreven door
Marieke Smid

"Ik ben al in Los Angeles geweest en het wegparcours ziet er mooi uit", zei hij. "Als het mogelijk is, wil ik het combineren met het mountainbiken. Maar het is nog ver weg, dus we gaan het zien."

Een olympische medaille ontbreekt nog op de omvangrijke erelijst van de 31-jarige Van der Poel. "De Spelen zijn de afgelopen jaren steeds groter geworden in onze sport, dus dat is wel iets groots dat ik nog wil."

WK is eind augustus
In 2021 in Tokio deed de Nederlander van Alpecin - Premier Tech mee als mountainbiker, maar viel hij. In 2024 in Parijs werd hij twaalfde in de wegwedstrijd.

Van der Poel hoopt ruim een maand na de Tour voor het eerst wereldkampioen te worden in het mountainbiken. Dat WK is eind augustus in Italië.

Dit weekend begint hij aan zijn zesde Tour de France. Hij won direct een etappe tijdens zijn debuut bij de Tour in 2021 en ook dit jaar denkt hij weer aan een gele trui, al gaf hij eerder al toe dat het parcours dit keer niet helemaal op zijn lijf is geschreven.

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