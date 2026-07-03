Brand in binnenstad Den Bosch, Sjan komt kat van haar dochter redden

Thomas moest vrijdagochtend met spoed zijn bed uit vanwege de brand die woedde in het magazijn van Clous Mode in het centrum van Den Bosch. Hij woont daarboven. "Het alarm was oorverdovend."

"Er wordt gezegd dat er van tevoren een explosie te horen was, maar die heb ik niet gehoord", blikt Thomas vrijdagochtend terug op de situatie. Hij werd wakker toen de stroom uitviel. "Ik heb van die slimme lampen, die begonnen ineens te knipperen." Toen hij weer in bed ging liggen, hoorde hij een halve minuut later het brandalarm afgaan. "Toen ik met de andere bewoners naar beneden liep, zag ik de rook. Toen heb ik meteen de brandweer gebeld. Maar het alarm was zo luid dat de brandweer me in eerste instantie niet kon verstaan."

Zes minuten later was de brandweer ter plekke om de brand te bestrijden. "Dat was heel snel." De zeven mensen die zich samen met Thomas in het gebouw bevonden, werden door de hulpverleners naar een pleintje begeleid.

Zo'n brand in de binnenstad is schrikken, het slaat zo over."

Sjan kwam speciaal vanwege de brand naar het gebouw aan de Snellestraat. "Ik werd gebeld door een vriendin van mijn dochter met de boodschap dat hier brand was. Haar kat Cato was hierboven, dus ik ben spoorslags hier naartoe gerend. Maar het gaat allemaal goed met haar." Toen ze aankwam bij het gebouw mocht ze van de brandweer niet naar binnen. "Maar na een tijdje mocht het alsnog, met een agent. Die snapte de situatie wel." De schade aan het magazijn en de winkel van Clous Mode is aanzienlijk. Ambulancemedewerkers hebben een betrokkene nagekeken. Het is nog niet duidelijk of en wanneer de bewoners weer terug kunnen naar huis.