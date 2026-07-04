Debutant is dankzij tips van vriendin klaar voor Tour: 'Rustig blijven'

Huub Artz (24) uit Wintelre maakt deze zaterdag zijn debuut in de Tour de France. In een peloton met kanonnen als Tadej Pogačar en Mathieu van der Poel wacht hem direct een enorme uitdaging, met etappes vol reusachtige bergen. Van zijn vriendin, die sportpsychologe is, kreeg hij een duidelijke tip. "Ik moet rustig blijven en niet te veel nadenken."

Artz kreeg vorige week te horen dat hij zijn Tourdebuut mag maken voor de Belgische ploeg Lotto. "Ik voelde me opgelucht, het is zo vet. Ik heb direct mijn ouders en vriendin gebeld. Dit had ik drie of vier jaar geleden absoluut niet zien aankomen. Ik heb er altijd vertrouwen in gehad, maar als onzekere jongen heb ik moeilijke momenten gekend. De laatste jaren is alles op zijn plek gevallen. Ik legde mezelf te veel druk op, maar ik begrijp mijn lichaam nu veel beter." Het rijden van de Tour de France was al een droom sinds hij op zijn twaalfde voor het eerst op een wielrenfiets stapte. "Vroeger stonden we op vakantie met mijn ouders en broer uren voor een etappe al op de karavaan te wachten in de hoop snoepjes te vangen. Op televisie keek ik altijd naar de etappes. Nu ik hier ben, merk ik de magische sfeer van de Tour. Het is zo groot en speciaal. Zenuwachtig ben ik nog niet, maar dat zal vlak voor de eerste kilometers wel komen."

Een dag nadat zijn ploeg het grote nieuws bekendmaakte, pakte hij goud op het NK tijdrijden. "Na mijn winst voelde ik al helemaal dat mijn selectie niet onterecht is. Echt vieren heb ik die titel niet gedaan, want al snel ging de focus naar de Tour de France."

"Ik heb de lat niet bizar hoog gelegd."

Het uitrijden van de Tour de France is zijn voornaamste doel. "Ik heb de lat niet bizar hoog gelegd. Ik hoop zeker een dag mezelf te kunnen laten zien voor onze jonge ploeg. Verder is het vooral belangrijk om niet ziek te worden en niet te vallen." In vergelijking met zijn deelname aan de Vuelta van 2025 staat Artz er naar eigen zeggen een stuk beter voor. "De bergen in Frankrijk zijn angstaanjagend en het niveau ligt heel hoog. Maar ik heb vorig jaar een zware Vuelta gereden, dus drie weken lang een grote ronde rijden kan ik. Door de Vuelta en meerdere WorldTour-wedstrijden heb ik veel geleerd. Als jonge wielrenner werd ik in het diepe gegooid. Afgelopen jaar ben ik een stuk professioneler geworden."

"Ik had regelmatig tegenstrijdige gevoelens."