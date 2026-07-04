Advertentie
LIVE 112-nieuws | Brand verwoest auto in Tilburg | Brand in keuken restaurant Eindhoven, appartementen boven zaak ontruimd
Vandaag om 05:55
Het laatste 112-nieuws uit Brabant lees je in dit liveblog. Hier vind je actuele meldingen van politie, brandweer, ambulance en andere hulpdiensten uit de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen? Klik dan op het belletje.
Liveblog
05:55
Brand verwoest auto in Tilburg
Een auto aan de Duiventoren in Tilburg is vrijdagavond door brand verwoest. Buurtbewoners probeerden nog met emmers water de brand te blussen, maar de auto kon niet gered worden.
05:46
Brand in keuken restaurant Eindhoven, appartementen boven zaak ontruimd
In de keuken van restaurant Salt & Pepper aan de Boschdijk in Eindhoven brak vrijdagnacht brand uit. De Boschdijk werd van halfdrie tot vijf uur 's nachts afgesloten om de hulpdiensten de ruimte te geven.
Advertentie
Advertentie