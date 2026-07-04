LIVE 112-nieuws | Brand verwoest auto in Tilburg | Brand in keuken restaurant Eindhoven, appartementen boven zaak ontruimd

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05:55 Brand verwoest auto in Tilburg Een auto aan de Duiventoren in Tilburg is vrijdagavond door brand verwoest. Buurtbewoners probeerden nog met emmers water de brand te blussen, maar de auto kon niet gered worden. Lees verder