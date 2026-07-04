Dertig jaar na de Tour-start in Den Bosch: 'Was net iemand sterker die dag'

Precies dertig jaar geleden was Den Bosch het middelpunt van de wielerwereld. De Tour de France startte toen met een proloog in de stad, een dag later gevolgd door een etappe door de regio met een Brabantse favoriet voor de ritzege. Zaterdag begint de Tour van dit jaar met een ploegentijdrit in Barcelona.

Zaterdag starten Tour-favorieten Tadej Pogačar en Jonas Vingegaard hun strijd om de gele trui met een ploegentijdrit langs de beroemde Sagrada Familia in Barcelona. In 1996 moesten toppers Miguel Indurain, Alex Zülle en de uiteindelijke winnaar Bjarne Riis het doen met een vertrek uit de Brabanthallen in Den Bosch. "Achteraf is dat een hele goede zet geweest, want het was verschrikkelijk weer", blikt Mechteld Stultiëns terug op de 'Grand Départ' van dertig jaar geleden. Zij was destijds de verbindingspersoon tussen de Franse organisatie en de gemeentelijke organisatie in Den Bosch. "De gemeente wilde niet alleen een groot feest voor alle Bosschenaren en de regio, maar vooral ook de stad op de kaart zetten." Dat lukte met de start vanuit de Brabanthallen, waar enkele dagen eerder nog de koeien binnen stonden. Stultiëns: "We hadden een indoorstart, maar binnen hadden we ook het promotiedorp, de sponsoren en publiek. En aan het parcours stonden duizenden, honderdduizend mensen."

"Ik mocht alles vastleggen als ik maar niet in de weg liep."

Fotograaf Henk van Esch maakte in die dagen achter de schermen alles mee. "Ik had een perskaart vanuit de gemeente, ik mocht alles vastleggen als ik maar niet in de weg liep." Hij legde onder meer oud-Tourwinnaars Joop Zoetemelk en Jan Janssen op de gevoelige plaat. Maar ook toenmalig Tour-directeur Jean-Marie Leblanc, en niet alleen tijdens diens werkzaamheden. "Jean-Marie Leblanc was in de Pantoffel in de Korte Putstraat. Hij had een klarinet bij zich. Ging ie 's nachts om twaalf uur buiten klarinet spelen." Alex Zülle won op zaterdag de 9,4 kilometer lange proloog. Met de gele trui om zijn schouders startte hij op zondag de eerste etappe door het Brabantse land. Sprinter Jeroen Blijlevens uit Rijen was een van de favorieten om die rit te winnen. "In 1995 had ik mijn eerste Tour de France gereden en won daar ook een etappe. De grote verwachting was dat het in Den Bosch ook een massasprint zou worden. Ikzelf had erop gerekend dat ik zou winnen", kijkt Blijlevens dertig jaar later terug.

"Het was eigenlijk een perfecte dag, maar er was net iemand die dag sterker."