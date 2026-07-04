Dag van de Zachte G: 'Lekker nuchter, normaal doen en lekker genieten'

Dinsdag 7 juli is het de Dag van de Zachte G. De zachte G is wie we zijn en waar we trots op zijn. Daarom viert Brabant op de zevende van de zevende de zachte G. Hoe zien bekende Brabanders die zachte G?

Omroep Brabant zendt op de Dag van de Zachte G de hele dag live uit vanuit Gemert. De Brabantse Top 100 wordt uitgezonden, worstenbroodjes worden gegeten en de Brabantse vlag wordt gehesen. De zachte G wordt gevierd, maar eigenlijk staat die zachte G voor veel meer. "De zachte G, dat zijn wij eigenlijk natuurlijk een beetje", zegt Björn van der Doelen. "Gezellig, gemoedelijk, gedreven. Gewoon Brabants. Daar hoef je eigenlijk helemaal niets aan te veranderen. Sterker nog: daar mag je best wel trots op zijn. Dus ik zou zeggen: laat hem horen", doet de oud-voetballer en tegenwoordig zanger een oproep aan alle Brabanders.

"Brabant is gewoon iets heel fijns. Wij willen heel graag een feestje, maar we zijn ook gewoon normaal."

Typetjeskoningin Iris Rulkens vindt dat we die zachte G wel wat vaker mogen laten horen. "Och zo fijn, die zachte G. Wij Brabanders mogen wel wat trotser zijn op hoe wij klinken. En wat doen we dan? Feestje vieren." En dat gebeurt dus op de Dag van de Zachte G. DJ La Fuente is blij dat hij uit Brabant afkomstig is. "Ik ben een geboren en getogen Brabander en ben er heel trots op. Het Brabander zijn heeft bijgedragen aan alles wat er gebeurt. Lekker nuchter, lekker normaal doen en lekker genieten met zijn allen", zegt La Fuente. "Brabant is gewoon iets heel fijns. Wij willen heel graag een feestje, maar we zijn ook gewoon normaal. Genieten van elke minuut en vechten voor elke centimeter en gewoon lekker met zijn allen werken."

"Omdat we uit Brabant komen en omdat we daar trots op zijn."

Joël Borelli vierde eind vorige maand het Brabantse feestje 'Bij ons in Brabant' in het Philips Stadion. "Waar ik ook ben, of het nou in Amsterdam is of Maastricht, of van Amerika tot misschien wel de Zuidpool: mijn rood-witte Brabantse hart klopt altijd. En daarom vind ik het ook zo mooi dat we 7 juli de Dag van de Zachte G met elkaar vieren." Voor Leo Alkemade gaat de vlag dinsdag twee keer uit, vertelt hij. "7 juli is niet alleen mijn oudste zoon jarig, dan is het ook nog eens de Dag van de Zachte G. Is dat nou belangrijk zo'n dag?", stelt hij zichzelf de vraag. "Ja, dat is belangrijk. Dan vieren we gewoon dat we een zachte G hebben. Omdat we uit Brabant komen en omdat we daar trots op zijn."