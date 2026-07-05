Pukkemuk in de fout: moet 130.000 euro terugbetalen aan overheid

Recreatiepark Pukkemuk uit Dongen moet 130.000 euro terugbetalen aan de overheid vanwege een fout bij de aanvraag van coronasteun. Dat blijkt uit een uitspraak van de tuchtrechter voor accountants. En Pukkemuk heeft al tien jaar problemen met de belastingdienst. Volgens het recreatiepark ligt het probleem bij een ander. Het is telkens een verhaal van 'niet onze fout', waarbij gewezen wordt naar de belastingdienst en de voormalige accountant.

Bij de tuchtrechter voor accountants in Zwolle kwam het verhaal dit voorjaar aan het licht. De bedrijfsleiding van Pukkemuk heeft namelijk een conflict met haar voormalige accountant. Moeilijke jaren voor Pukkemuk

Pukkemuk is het kindje van Huub en Jocky Leijsen, ontstaan in 2001. In december 2019 krijgt Jocky de diagnose ALS, een dodelijke spierziekte. Een moeilijke tijd breekt aan, zeker als corona het recreatiepark hard raakt door verplichte sluitingen. In januari 2023 overlijdt Jocky op zestigjarige leeftijd. Na het overlijden van zijn vrouw ziet Huub de toekomst van Pukkemuk even niet meer zitten. Het bedrijf had zwaar te lijden onder de gevolgen van de coronapandemie. Hij gaat het gesprek aan met de Efteling voor een vergaande samenwerking of overname. "We zaten naar de toekomst te kijken", vertelt financieel manager Krijn Beek. Om de coronacrisis te overleven, wilde Pukkemuk een aanvraag indienen voor de zogeheten NOW-regeling. Die was tijdens de coronacrisis in het leven geroepen om bedrijven die last hadden van de gevolgen van de pandemie te helpen. Fout bij aanvraag coronasteun

Deze aanvraag mag maar één keer worden gedaan voor een bedrijf als geheel. Maar Pukkemuk bestaat niet uit één bedrijf, maar uit acht verschillende rechtspersonen, wat de aanvraag ingewikkelder maakt. De accountant wist dat deze aanvraag maar één keer ingediend mocht worden en maakte dit ook duidelijk aan de bedrijfsleiding.

Volgens de accountant wilde de bedrijfsleiding graag dat de aanvraag toch voor de acht verschillende bedrijven werd gedaan, en ging hij daar uiteindelijk mee akkoord. Toen de fout later werd ontdekt door de overheid, bleek dat het bedrijf 130.000 euro aan NOW-geld moest terugbetalen. Ook moesten er alsnog loonheffingen worden betaald aan de belastingdienst. Over het verwijt van de accountant dat het de wens was van Pukkemuk om het op deze manier te doen, zegt Beek nu: "Dit is volgens ons onjuist. Er was geen enkele reden om het niet op het niveau van de maatschap als geheel aan te vragen." Conflict tussen Nederland en Duitsland

De coronagelden zijn niet het enige probleem met de belastingdienst. In de uitspraak staat dat er sinds 2016 'veel gesteggel is geweest met de belastingdienst'. "Dit heeft geleid tot zittingen, boetes en ambtelijke verhogingen." De belastingdienst wil vanwege geheimhouding niet ingaan op vragen hierover.

Pukkemuk in Dongen (archieffoto: ANP).

Volgens Beek gaat dit om een conflict tussen Nederland en Duitsland over de vraag waar eigenaar Van Leijsen belasting moet betalen. "Zowel Duitsland als Nederland vindt dat ze het recht hebben op een stukje belasting van de eigenaar." Van Leijsen woont namelijk in Duitsland. Daarnaast deed de belastingdienst in 2019 een zogeheten boekenonderzoek bij het recreatiepark. "Er zijn twee medewerkers van de belastingdienst geweest, die fysiek door de mappen heen zijn gegaan. Er is geen maatregel of boete opgelegd", aldus Beek. Administratieve chaos en schorsing

Naast de problemen met de belastingdienst was het recreatiepark te laat met het aanleveren van de jaarrekeningen bij de Kamer van Koophandel. In de uitspraak staat dat dit kwam vanwege 'administratieve chaos en achterstanden' bij het recreatiepark. Volgens Beek had dit te maken met de interne huishouding van het bedrijf. "Er zaten uitdagingen in de boekhouding. We moesten dit achteraf herstellen", aldus Beek. Volgens hem ligt het dus telkens aan een ander: de belastingdienst of hun eigen accountant. "Met de vinger naar een ander wijzen is makkelijk, maar dat is wel het eerlijke verhaal. Zo hebben we in moeilijke tijden advies gevraagd aan de accountant. Wij hebben altijd alles als waar aangenomen en vertrouwen in hem gehad", aldus Beek. Accountant geschorst

"Het is puinruimen geweest en financieel op een houtje bijten", blikt Krijn terug op de afgelopen jaren. "Maar nu gaat het weer goed. We zijn flink aan het investeren en kijken naar de toekomst", aldus Beek. De accountant heeft zich uiteindelijk laten uitschrijven als accountant. De tuchtrechter heeft hem voor de duur van één maand geschorst.