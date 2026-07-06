Vuurwapen van fatale schietpartij waarbij Sam overleed nog altijd spoorloos

Het vuurwapen waarmee Sam van Buul (24) uit Oss om het leven is gebracht, is nog altijd spoorloos. Dat werd maandagochtend duidelijk tijdens een pro-formazitting in de rechtbank in Rotterdam. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) vertelde verdachte Rick van R. in afgeluisterde telefoongesprekken bovendien dat het wapen een 'supergevoelige' trekker had en snel afging.

Rijnmond & Storm Roubroeks Geschreven door

Na de fatale schietpartij, afgelopen november, heeft Rick van R. verklaard het wapen met een slingerworp te hebben weggegooid. Vorige maand werd daar tijdens de reconstructie op het Kralingseplein naar gezocht, onder meer met metaaldetectoren. Op de plaats delict werd alleen niets gevonden. Tijdens de zitting werden veel nieuwe details over de zaak naar buiten gebracht. Zo zou Van R. eerder met een soortgelijk wapen iemand een keer bijna door zijn been hebben geschoten. En zichzelf op een ander moment bijna door zijn teen. Dat blijkt uit verslagen in het dossier over de schietpartij, dat bestaat uit 661 pagina's.

In het politieonderzoek komt ook naar voren dat de auto waarin Sam en Van R. zaten afgelopen november met een snelheid van 131 kilometer per uur tegen de betonrand van het Kralingseplein botste. Ook werd duidelijk dat de telefoon van Rick van R. nog altijd zoek is. Hij zegt dat hij zijn toestel is verloren, maar waar en wanneer is onduidelijk.

Fatale schietpartij Sam werd op 9 november in Rotterdam neergeschoten in of bij haar witte Suzuki Alto op het Kralingseplein. Ze werd bij de auto nog gereanimeerd, maar ze overleed later in een ziekenhuis in de buurt aan haar verwondingen. Ze zou samen met haar 28-jarige vriend Rick van R. uit Nijmegen en een 20-jarige man uit diezelfde stad in de auto hebben gezeten. Beide mannen werden naderhand opgepakt.