Alex M. krijgt taakstraf na stelen van 900 paar sneakers, chauffeur vrijuit

Alex M. (35) uit Den Bosch, bekend van zijn deelname aan het televisieprogramma Temptation Island is veroordeeld tot een taakstraf van 160 uur en twee maanden cel voorwaardelijk. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch maandag geoordeeld. Hij haalde met een geleende vrachtwagen sneakers ter waarde van ruim 200.000 euro weg bij een bedrijf in Veldhoven.

Steef N. (41) uit Nieuwkuijk, die de vrachtwagen bestuurde, krijgt geen straf. De twee mannen kwamen in 2021 een lading van 900 sneakers ophalen bij StockX in Veldhoven. Maar al snel bleek dat zij de boel hadden opgelicht en de sportschoenen ter waarde van 200.000 euro hadden meegenomen in plaats van UPS. Tot op de dag van vandaag zijn de sportschoenen niet teruggevonden, bleek twee weken geleden op de zitting. StockX is een platform waar zeer populaire spullen worden verkocht, die nergens anders meer te krijgen zijn, zoals unieke sneakers. Dagelijks komen een DHL-wagen en twee UPS-wagens langs bij het pand aan De Run in Veldhoven om goederen op te halen die naar klanten moeten. Op 1 oktober 2021 kwam er echter een vrachtwagen met oplegger van een transportbedrijf uit Waalwijk. Maar omdat ze de juiste papieren hadden, werden de twaalf pallets met sneakers probleemloos ingeladen. En in die vrachtwagen zaten Steef N. en Alex M. en nog een derde persoon.

'Hulpbehoevende vrouw helpen verhuizen'

Volgens de rechtbank is Alex M., die bekend is van Temptation Island, het brein achter de roof. Hij regelde in oktober 2021 een vrachtwagen bij een bevriend bedrijf en kreeg Steef N. als chauffeur. M. had gezegd dat ze een hulpbehoevende vrouw gingen helpen verhuizen in Oss, maar in werkelijkheid reden ze naar StockX in Veldhoven. De rechtbank gelooft niets van het verhaal van die vrouw in Oss. Eigenlijk vindt de rechtbank dat Alex M. de cel in moet, maar omdat de roof bijna vijf jaar geleden plaatsvond, houdt de rechtbank het bij een taakstraf. Wel krijgt Alex M. twee maanden cel voorwaardelijk. Die moet hij uitzitten als hij binnen twee jaar opnieuw in de fout gaat. Chauffeur Steef N. was in de veronderstelling dat hij zou helpen bij een verhuizing. Pas tijdens de rit kreeg hij andere instructies. Hij liet daarna de pallets met sneakers inladen, tekende een vrachtbrief met UPS als geadresseerde en reed naar een locatie waar de sneakers in een andere auto werden overgeladen. N. had moeten weten dat er iets niet in de haak was en had iets moeten doen of naar de politie moeten gaan, vindt de rechtbank. Hij liet zich door Alex M. gebruiken voor criminele activiteiten. Wel schuldig, geen straf

Toch werd hij vrijgesproken van de roof. Tegen hem was een taakstraf van 120 uur, waarvan 40 voorwaardelijk geëist. Maar omdat N. niet eerder is veroordeeld en zichtbaar heeft geleden onder de gevolgen van de strafzaak, volstaat de rechtbank in zijn geval met een zogeheten schuldigverklaring zonder oplegging van de straf. Dat betekent dat hij wel schuldig is maar geen straf krijgt. Hij werkte volledig mee aan het onderzoek en de redelijke termijn waarbinnen de zaak behandeld zou moeten worden is fors overschreden.

StockX eiste tijdens de zitting een schadevergoeding van 203.195 euro voor de verdwenen sportschoenen en 8000 euro kosten voor een recherchebureau, maar de rechtbank wees die eis af. Het bedrijf moet de schade via een civiele rechter op Alex M. verhalen. Ben jij geïnteresseerd in rechtbankverhalen? Abonneer je dan op onze podcast en mis niks over criminaliteit en rechtszaken in Brabant.

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