900 sneakers gestolen, maar Alex M. en Steef N. weten van niks

Drie mannen kwamen in 2021 een lading van 900 sneakers ophalen bij StockX in Veldhoven. Maar al snel bleek dat zij de boel hadden opgelicht en de sportschoenen ter waarde van 200.000 euro hadden meegenomen in plaats van UPS. Tot op de dag van vandaag zijn de sportschoenen niet teruggevonden, maar maandag stonden wel twee mannen terecht in de rechtbank in Den Bosch.

Steef N. (41) uit Nieuwkuijk en Alex M. (35) uit Den Bosch mochten komen uitleggen hoe dat nou is gegaan in 2021. Maar Alex M. kwam niet opdagen. Hij is een semi-bekende Nederlander door zijn deelname aan het programma Temptation Island. Dat trok de aandacht van de pers, maar dat was niet de enige reden dat Alex er niet was.

Een aanslag op een voordeur van een appartementencomplex aan de Maasboulevard in Den Bosch op 15 juni bleek gericht te zijn op Alex M. Opvallend genoeg was er 'kankerdief' op de muur gespoten. In de rechtszaal werd verteld dat dit niet de enige aanslag was. In de afgelopen weken werden ook 'naasten' van M. getroffen door dergelijk geweld.

Populair

Maar in de rechtszaal ging het verder alleen maar om de verdwenen berg sneakers. StockX is een platform waar zeer populaire spullen worden verkocht, die nergens anders meer te krijgen zijn, zoals unieke sneakers. Dagelijks komen een DHL-wagen en twee UPS-wagens langs om goederen op te halen die naar klanten moeten, aan De Run in Veldhoven.

Op 1 oktober 2021 kwam er echter een vrachtwagen met oplegger van een transportbedrijf uit Waalwijk. Maar omdat ze de juiste papieren hadden, werden de twaalf pallets met sneakers probleemloos ingeladen. En in die vrachtwagen zaten Steef N. en Alex M.

'Een raar gevoel'

Dat staat vast, gaven beiden toe, maar vanaf daar begint de verwarring. Zowel de mensen van het transportbedrijf uit Waalwijk als de inzittenden van de vrachtauto én de medewerkers van StockX weten niets van oplichting en dat is natuurlijk apart, omdat er wel voor twee ton aan sneakers is verdwenen. Alex en Steef hadden wel een 'raar gevoel' na het ophalen van de lading, zo werd duidelijk. Ze zouden 'een vrouw uit Oss gaan verhuizen', maar reden ineens naar Veldhoven.

Daar tekende chauffeur Steef N. de papieren na het inladen en werd koers gezet richting Den Bosch. Daar werden de schoenendozen door de mannen overgeladen in een bakwagen. Steef had ondertussen al aan de bazin van het transportbedrijf uit Waalwijk laten weten dat het 'allemaal niet klopte' en dat het misschien wel om gestolen spullen zou kunnen gaan. Zij kwam wel even kijken, maar ook zij greep niet in, zo constateerde de officier van justitie.