900 sneakers gestolen, maar Alex M. en Steef N. weten van niks
Drie mannen kwamen in 2021 een lading van 900 sneakers ophalen bij StockX in Veldhoven. Maar al snel bleek dat zij de boel hadden opgelicht en de sportschoenen ter waarde van 200.000 euro hadden meegenomen in plaats van UPS. Tot op de dag van vandaag zijn de sportschoenen niet teruggevonden, maar maandag stonden wel twee mannen terecht in de rechtbank in Den Bosch.
Steef N. (41) uit Nieuwkuijk en Alex M. (35) uit Den Bosch mochten komen uitleggen hoe dat nou is gegaan in 2021. Maar Alex M. kwam niet opdagen. Hij is een semi-bekende Nederlander door zijn deelname aan het programma Temptation Island. Dat trok de aandacht van de pers, maar dat was niet de enige reden dat Alex er niet was.
Een aanslag op een voordeur van een appartementencomplex aan de Maasboulevard in Den Bosch op 15 juni bleek gericht te zijn op Alex M. Opvallend genoeg was er 'kankerdief' op de muur gespoten. In de rechtszaal werd verteld dat dit niet de enige aanslag was. In de afgelopen weken werden ook 'naasten' van M. getroffen door dergelijk geweld.
Populair
Maar in de rechtszaal ging het verder alleen maar om de verdwenen berg sneakers. StockX is een platform waar zeer populaire spullen worden verkocht, die nergens anders meer te krijgen zijn, zoals unieke sneakers. Dagelijks komen een DHL-wagen en twee UPS-wagens langs om goederen op te halen die naar klanten moeten, aan De Run in Veldhoven.
Op 1 oktober 2021 kwam er echter een vrachtwagen met oplegger van een transportbedrijf uit Waalwijk. Maar omdat ze de juiste papieren hadden, werden de twaalf pallets met sneakers probleemloos ingeladen. En in die vrachtwagen zaten Steef N. en Alex M.
'Een raar gevoel'
Dat staat vast, gaven beiden toe, maar vanaf daar begint de verwarring. Zowel de mensen van het transportbedrijf uit Waalwijk als de inzittenden van de vrachtauto én de medewerkers van StockX weten niets van oplichting en dat is natuurlijk apart, omdat er wel voor twee ton aan sneakers is verdwenen. Alex en Steef hadden wel een 'raar gevoel' na het ophalen van de lading, zo werd duidelijk. Ze zouden 'een vrouw uit Oss gaan verhuizen', maar reden ineens naar Veldhoven.
Daar tekende chauffeur Steef N. de papieren na het inladen en werd koers gezet richting Den Bosch. Daar werden de schoenendozen door de mannen overgeladen in een bakwagen. Steef had ondertussen al aan de bazin van het transportbedrijf uit Waalwijk laten weten dat het 'allemaal niet klopte' en dat het misschien wel om gestolen spullen zou kunnen gaan. Zij kwam wel even kijken, maar ook zij greep niet in, zo constateerde de officier van justitie.
En dus was de conclusie van de officier: niemand wist zogenaamd ergens van, maar ook niemand greep in, ondanks dat het vreemd was dat er schoenendozen op de pallets stonden in plaats van typische verhuisspullen.
Meesterbrein
Volgens justitie is Alex M. het brein achter de oplichting. Hij regelde met een smoes een vrachtwagen bij een kennis en wees de weg. Steef N. was niet bij het bedenken van het plan betrokken, maar had moeten zien dat het allemaal niet klopte. En dus is hij medeschuldig, vindt justitie. Opvallend was dat er te weinig bewijs was tegen twee medewerkers van StockX. Justitie vermoedt dat de oplichting alleen maar kon gebeuren met hulp van binnenuit en met mensen die de procedure kenden, maar kan dat niet bewijzen.
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Volgens de advocaat van Alex M. is er geen enkel bewijs dat hij betrokken was bij het maken van het plan. Hij wilde een vrouw in nood helpen bij een verhuizing en het enige wat je hem kunt verwijten is dat hij wat signalen heeft gemist, zo legde ze uit.
De advocaat van Steef N. was verbaasd dat hij wordt vervolgd voor medeplegen van oplichting. Hij was alleen maar gevraagd om een klusje als chauffeur te doen voor een goede bekende. Hij wist van niets, aldus de advocaat en pleitte ervoor om de man vrij te spreken, omdat hij gewoon misbruikt is.
Maar daar dacht de officier van justitie heel anders over. Twee mannen die met valse papieren twee ton aan sportschoenen mee weten te krijgen, dat klopt niet. Ze hebben de spullen meegenomen onder valse voorwendselen en ook nog in Den Bosch overgeladen en dus zijn ze betrokken.
Schadevergoeding
Omdat het al vier jaar geleden is dat de mannen werden opgepakt en een paar dagen vastzaten, hoeven de mannen niet de cel in, vond de officier. Tegen Alex M. eiste hij 160 uur taakstraf en een maand cel voorwaardelijk. Steef N. hoorde 120 uur taakstraf eisen waarvan 40 uur voorwaardelijk.
Maar de zwaarste straf kan de schadevergoeding zijn die StockX eist. Het bedrijf wil de 203.195 euro schade graag terugzien en ook de 8000 euro kosten voor een recherchebureau. Alex M. en Steef N. moeten dit dan terugbetalen als de rechtbank deze vordering toewijst.
De uitspraak in deze zaak is op 6 juli.
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