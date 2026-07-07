LIVE Dag van de Zachte G | Brabant hangt de vlag uit, Top 100 dendert door

09:48

Gijs Verhagen van café Gij en Ik in Gemert trok de stoute schoenen aan en nodigde Omroep Brabant uit om op de Dag van de Zachte G live uit te zenden vanuit zijn kroeg.

"Dit is een geweldig mooi initiatief. Ik hou van verbinden, mensen samenbrengen. Dat is wat een kroeg hoort te doen en je ziet het op een dag als vandaag dat mensen ook de moeite nemen om hierheen te komen en deze dag samen te vieren."

En als ondernemer omarmt Gijs de Dag van de Zachte G. "We hebben een biertje gebrouwen, speciaal voor deze dag. Die gaan we straks onthullen: 'Ge wit oit nooit nie', heet ie. Daarnaast hebben we een koffie-moment en de pizza-oven is net aangezet. Die moet even opwarmen, maar daar gaan we straks speciale worstenbrood-pizza's bakken."