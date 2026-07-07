LIVE Dag van de Zachte G | Brabant hangt de vlag uit, Top 100 dendert door
Het is de zevende van de zevende. Op 7 juli vieren we het Brabanderschap met de Dag van de Zachte G. Live vanuit Gemert hoor je de Brabantse Top 100. Verslaggevers trekken door Brabant om met de Brabanders het Brabanderschap te vieren en hier houden we je de hele dag op de hoogte.
Liveblog
'Verbinden is wat een kroeg hoort te doen'
Gijs Verhagen van café Gij en Ik in Gemert trok de stoute schoenen aan en nodigde Omroep Brabant uit om op de Dag van de Zachte G live uit te zenden vanuit zijn kroeg.
"Dit is een geweldig mooi initiatief. Ik hou van verbinden, mensen samenbrengen. Dat is wat een kroeg hoort te doen en je ziet het op een dag als vandaag dat mensen ook de moeite nemen om hierheen te komen en deze dag samen te vieren."
En als ondernemer omarmt Gijs de Dag van de Zachte G. "We hebben een biertje gebrouwen, speciaal voor deze dag. Die gaan we straks onthullen: 'Ge wit oit nooit nie', heet ie. Daarnaast hebben we een koffie-moment en de pizza-oven is net aangezet. Die moet even opwarmen, maar daar gaan we straks speciale worstenbrood-pizza's bakken."
De vlag wordt uitgehangen
Toekomst van de zachte G
Blijft de zachte G?
De zachte G is onlosmakelijk verbonden met het Brabantse dialect. Maar spreken we over pakweg vijftig jaar nog wel Brabants? Ja, is het antwoord van de Eindhovense taalwetenschapper Kristel Dorelijers. Maar misschien wel anders dan we nu doen.
Eerste bezoekers op het terras
Op het terras van Gij en Ik in Gemert, van waaruit Omroep Brabant uitzendt, zijn de eerste bezoekers al neergestreken. Een van hen is Lia. "Ik waar er al voor zevenen. Effe kieken hoe dè gu", zegt ze in onvervalst Brabants. "Jordy duug het heel goe."
Verslaggever Noël van Hooft vraagt Lia naar haar favoriete Brabantse woord. "Houdoe heurt erbij. Ik praat altijd een bietje Brabants. Ik geef rondleidingen in het Boerenbondsmuseum en daar praat ik ook gewoon Brabants. Natuurlijk ben ik er trots op."
Lia blijft niet de hele dag zitten. "Ik moet thuis nog wa werken, maar op de namiddag kom ik terug."
De lijst van de Brabantse Top 100
Wil jij checken wanneer je favoriete nummer van de Brabantse Top 100 wordt afgespeeld? De volgorde is al bekend. Hier kun je zien op welk nummer jouw favoriete liedje van Brabantse bodem is geëindigd.
Zachte G
De zachte G is wat Brabanders kenmerkt. Kom je van 'boven de rivieren' en wil je ook gaan praten met een zachte G? Dat kan.
Logopediste Robin Paijmans: "De zachte G wordt helemaal achter in je keel gemaakt. We laten mensen water gorgelen, zodat je voelt waar nu die plek is waar je die klank echt moet maken. De harde G wordt op dezelfde plek gemaakt, maar het verschil is dat je dan je stem laat trillen."
Burgemeester Michiel van Veen opent de Top 100
Burgemeester Michiel van Veen van Gemert-Bakel schuift aan bij Jordy Graat om de Top 100 te openen. Om 7 over 7 op de zevende van de zeven start de Dag van de Zachte G in Gemert: "Ik ben ongelofelijk vereerd dat jullie vandaag vanuit Gemert uitzenden", zegt Van Veen.
Op zijn fiets kwam hij naar Gij en Ik, waar Omroep Brabant de radiostudio heeft neergezet. "Mooi om dan rond te kijken hoe Gemert ontwaakt. Dit is echt een plattelandsgemeente waar het Brabantse gevoel groot is."
Gevraagd naar zijn favoriet voor de Brabantse Top 100: "Dan kom ik toch bij Gerard van Maasakkers uit."
Brabantse Top 100
DJ Jordy Graat start de Brabantse Top 100 met een nummer van Charly Lownoise en Mental Theo: Wonderful Days.