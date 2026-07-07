Tilburgse boa mag hoofddoek dragen, maar VVD wil daar landelijk vanaf

Boa’s mogen in Tilburg op dit moment nog een hoofddoek, keppeltje of kruisje dragen bij hun uniform, maar als het aan de VVD ligt, komt daar landelijk een einde aan. De partij dient een wetsvoorstel in om religieuze uitingen bij buitengewoon opsporingsambtenaren, zoals boa’s, te verbieden.

Volgens VVD-Kamerlid Claire Martens-America horen religieuze symbolen niet bij een uniform in een geloofsneutraal land. De partij wil dat overal in Nederland dezelfde regels gaan gelden, schrijft de NOS .

Hier mag het wel

Nu mogen gemeenten dat nog zelf bepalen. Tilburg is een van de gemeenten waar boa’s onder voorwaarden een religieuze uiting mogen dragen. Ook in onder meer Amsterdam en Arnhem kan dat. Volgens voorstanders laat een boa daarmee niet minder goed zien dat hij of zij onpartijdig werkt.

In de Tweede Kamer lijkt een meerderheid voor strengere landelijke regels. Onder meer PVV, BBB, JA21, SGP, ChristenUnie en SP steunden eerder al voorstellen voor een neutraal uniform zonder religieuze symbolen. D66 is juist tegen een verbod. Volgens die partij zit neutraliteit niet in kleding, maar in hoe iemand zijn werk doet.

Politieke beslissing

Een verbod kan niet zomaar worden ingevoerd. De Raad van State oordeelde eerder dat zo’n maatregel raakt aan de vrijheid van godsdienst. Daarom moet de Tweede én Eerste Kamer zich erover uitspreken en dan een aanpassing maken in de wet.

Hoe vaak Tilburgse boa’s nu daadwerkelijk een religieuze uiting dragen, is niet duidelijk. Uit een rondgang van de NOS bleek eerder dat er in Tilburg niet of nauwelijks aanvragen voor waren gedaan.