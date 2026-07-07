Na verwoestende storm krijgt moleneigenaar goed nieuws van verzekering

Na een tijd van onzekerheid heeft Janus Kerkhofs dinsdag goed nieuws gekregen: de verzekering vergoedt de stormschade aan zijn Zilster molen in Veldhoven. "Dat is een hele opluchting", zegt de eigenaar. Eind juni liep de molen bij een zware storm voor naar schatting meer dan een miljoen euro schade op.

Het precieze schadebedrag weet eigenaar Janus niet. Dat het fors is, weet hij wel. "Dat zou wel boven de zes nullen kunnen gaan. Misschien wel 1,5 miljoen", schat hij.

Na heftig noodweer was de complete kap en het wiekenkruis van de monumentale molen uit 1858 gerukt. De onderdelen vielen op het atelier van de molen, waar doordeweeks mensen werken. De ravage was groot: ook huizen en auto’s in de buurt liepen schade op. Niemand raakte gewond.

Janus is daarom erg blij dat zijn verzekering de schade dekt. Hij kreeg het goede bericht dinsdag te horen en wacht nog tot alles zwart op wit staat.

'Voortvarend te werk gegaan'

De afgelopen anderhalve week is er al genoeg gebeurd, vertelt de moleneigenaar. "We zijn erg voortvarend te werk gegaan."

Zo is er opgeruimd, zijn de wieken uit de molen gehaald, en is het atelier gesloopt. "Onderdelen zijn afgevoerd naar de molenbouwer. Die gaat kijken wat er nog gebruikt kan worden", legt hij uit. "We hebben ook al stenen uitgezocht om de molen weer op te metselen."

De eigenaar hoopt dat alles over twee jaar achter de rug is. De verwachting is dat het ongeveer een jaar duurt om het atelier weer op te bouwen en een jaar om de molen te herstellen. "Mijn streven is dat de molen weer wordt, zoals die er stond."