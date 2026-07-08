Omstreden vogelhandelaar stopt na controle gemeente

Vogelhandel Basemans Birds uit Oisterwijk moet noodgedwongen de deuren sluiten na een controle van de gemeente. Het houden van een grote hoeveelheid exotische vogels past niet binnen het bestemmingsplan voor de locatie. Eigenaar Cas Basemans werd eerder al eens door de NVWA beschuldigd van smokkel in wilde dieren.

Op de sociale media van het bedrijf komen de kleurrijkste vogels met grote regelmaat voorbij: bonte kaketoes, kleurrijke neushoornvogels en ander exotisch fladderend wild. "Even een wat minder leuke mededeling", schrijft Basemans in een bericht op sociale media. "Naar aanleiding van een controle is opnieuw gekeken naar de regels rondom het bestemmingsplan. Daarbij heeft de gemeente besloten dat wij nog maar 25 vogels mogen houden." Deadline van 10 juli

Vanaf 10 juli, het einde van deze week, moet de handelaar aan de volgens hem 'nieuwe' eis voldoen: op zijn locatie in Oisterwijk mag hij nog maar 25 vogels houden. Basemans zegt dat dit op zo'n korte termijn niet haalbaar is. "De komende dagen hebben we vooral nodig om dit te verwerken en voor alle vogels die nog bij ons zijn een goed thuis te vinden."

De handelaar raakte eerder al eens in opspraak na meerdere invallen van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA). In september vorig jaar werd de toen 20-jarige handelaar opgepakt, omdat de NVWA vermoedde dat hij zich bezighield met illegale handel in vogels. Op de locatie in Oisterwijk werden daarbij 498 vogels in beslag genomen. Eerdere inval en valse ringnummers

Basemans kreeg een jaar eerder ook al eens bezoek van de NVWA. Toen werden 170 vogels in beslag genomen. De handelaar kon niet aantonen hoe hij de dieren had verkregen. Duidelijk was dat ze uit het buitenland kwamen, maar begeleidende documenten ontbraken.



De NVWA plaatste eerder de volgende video over de inval bij het pand van de vogelhandelaar in Oisterwijk:

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De NVWA vermoedde destijds dat de dieren in Afrika en Azië in het wild waren gevangen en naar Europa gesmokkeld. Ook waren de ringnummers aan de poten van de dieren vervalst: de ringen waren aangepast of te groot voor het dier.

Gemeente grijpt nu in

Na de invallen van de NVWA is het nu de gemeente die ingrijpt bij de vogelhandelaar. "We willen iedereen ontzettend bedanken voor het vertrouwen, de steun en de gezelligheid van de afgelopen jaren", sluit Basemans zijn bericht af.