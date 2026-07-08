Staatssecretaris: gemeente Moerdijk ging te snel met opheffen dorp

De gemeente Moerdijk heeft zelf voor een moeilijk en lang proces gezorgd door te vroeg uit te spreken dat het dorp Moerdijk moest verdwijnen. Dat zegt staatssecretaris van Klimaat en Groene Groei Jo-Annes de Bat in de BNR-podcast Moerdijk: dorp van de rekening. Het Rijk en de provincie stelden in december het definitieve besluit daarover uit.

Volgens De Bat heeft het uitspreken van het verdwijnen van het dorp gezorgd voor een 'onomkeerbaar proces'. "Hierdoor werd het dorp voor de beeldvorming al opgegeven", zegt hij in de podcast. Meer onderzoek nodig

Het Rijk en de provincie wilden in december uiteindelijk toch nog geen besluit nemen, anders dan in juni vorig jaar was afgesproken. "Die afspraak is kennelijk bij de twee andere overheden niet herkend", zegt De Bat daarover. De provincie wilde eerst meer onderzoek en het toenmalige kabinet wilde een besluit liever overlaten aan een volgend kabinet. Dat er daardoor onduidelijkheid ontstond over de toekomst van het dorp en over de verschillende visies van de betrokken overheden, heeft de gemeente volgens De Bat aan zichzelf te danken. "Ik ga ervan uit dat iedereen met het proces van toen oprechte stappen heeft gezet, maar de consequentie was wel dat niet alle overheden hetzelfde besluit namen."

'Genaaid' door het rijk

Burgemeester Aart-Jan Moerkerke van Moerdijk liet op zijn beurt eerder weten dat hij zich ‘genaaid’ voelde door de provincie en het Rijk, omdat zij het definitieve besluit over het dorp opschortten. De gemeente maakte volgens hem het besluit op 1 december duidelijk, omdat het Rijk en de provincie dat op die datum ook zouden doen. Toch besloten die twee partijen het besluit uit te stellen. "Twee partijen hebben zich niet aan afspraken gehouden. Als ze op 1 juni weer gaan uitstellen, weet ik niet of ik wel verder wil", aldus Moerkerke. ‘Walgelijk’ bezoek van Wilders

Ook had de burgemeester geen goed woord over voor PVV-leider Geert Wilders. Die zei bij een bezoek aan Moerdijk dat hij zich met ‘hand en tand’ zou verzetten tegen het verdwijnen van het dorp. Moerkerke noemt het bezoek van Wilders het ‘meest walgelijke dat er is gebeurd’. "Nota bene zijn eigen ministers kwamen met deze plannen, en toen kwam hij bij ons huilie huilie doen."

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