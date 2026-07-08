Gemeenteraad stemt in: einde van carnavalsdonderdag in Oeteldonk

Het doek valt voor de carnavalsdonderdag in Oeteldonk, meldt Dtv Nieuws. Eerder gaf burgemeester Mikkers al aan dat hij de donderdag voor carnaval rustiger wilde laten verlopen om overlast in Den Bosch de kop in te drukken. Dinsdagavond stemde ook de gemeenteraad daarmee in: het is gedaan met feesten op de donderdag.

Daarom zaten vertegenwoordigers van de horeca en de retail al tweeënhalf jaar samen om te overleggen hoe de drukte beheersbaar kon blijven.

Andere dorpen in de gemeente ontspringen wel de dans. Daar mogen festiviteiten op de donderdag gewoon doorgaan. De gemeente Den Bosch worstelt al langer met carnaval in de stad: de festiviteiten worden elk jaar drukker .

De gemeente kwam op haar beurt met een voorstel dat de teugels voor de horeca op donderdag stevig aantrekt. Er moet een streep door de evenementen Roet Korte Put en Worstenbrôôdwee. Ook mag horeca die drank verstrekt pas om 18.00 uur de deuren openen. Ook sprak Mikkers eerder uit af te willen van de 'festivalsfeer' die de laatste jaren zou zijn ontstaan.

Horeca noemt maatregelen buitenproportioneel

Koninklijke Horeca Nederland in Den Bosch en Rosmalen stak fel van wal tegen de maatregelen. Die zouden buitenproportioneel zijn en schadelijk voor het gastvrije karakter van de gemeente.

"Wij begrijpen dat de drukte rondom de donderdag voor carnaval de afgelopen jaren fors is toegenomen, maar de oplossing die het college nu kiest, schiet wat ons betreft volledig door", zei Otto van den Groenendaal, voorzitter van KHN Den Bosch, eerder tegen Omroep Brabant.

"Ik ben ook niet blij met dit voorstel, maar het is nodig om tot een balans te komen", zei burgemeester Mikkers er al herhaaldelijk over. "Ik zou het ook fijner vinden als de partijen er samen uit waren gekomen." Mikkers pleitte wel voor een verbod in de hele gemeente. Ondernemers buiten de stad zouden volgens hem al staan te springen om het gat van de kroegen in de stad op te vullen.

Raad wil dorpen niet laten opdraaien

Maar daar gaat de gemeenteraad niet in mee. "De aanleiding ligt in de binnenstad, dan moet de maatregel in eerste instantie ook daar genomen worden", aldus Johan Kouwenberg van Rosmalens Belang. "De dorpen en kernen moeten niet opdraaien voor problemen in de binnenstad", vond ook Steven Elders van D66.