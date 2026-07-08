Burgemeester Roosendaal zet revalidatie thuis voort: 'Maakt kleine stappen'

Mark Buijs, de burgemeester van Roosendaal, is weer thuis na zijn ernstige ongeluk in april. Dat laat de gemeente woensdag weten in een update over zijn herstel. Het herstel van Buijs gaat de goede kant op, maar hij doet het voorlopig rustig aan.

De burgemeester is nog terughoudend met het ontvangen van bezoek, maar gaat bijvoorbeeld wel kort wandelen. "Het kan zijn dat je hem dan tegenkomt. Maar dat betekent niet dat hij alweer voldoende energie heeft voor een gesprekje op straat", laat de gemeente weten.

Buijs kijkt ernaar uit om na zijn herstel zijn werk als burgemeester te hervatten en weer met iedereen samen te werken. Hoe lang zijn herstel precies gaat duren, is niet duidelijk.

Hartverwarmende reacties

De familie geeft aan opnieuw overdonderd te zijn door alle lieve en hartverwarmende reacties. De positieve sfeer die zij bij iedereen in Roosendaal hebben ervaren, heeft ervoor gezorgd dat ze zich er op hun plek voelen. Zij bedanken iedereen die iets heeft laten weten.

Ernstig fietsongeluk

Het ging mis toen de burgemeester van Roosendaal in april tijdens een fietstocht in Zeeland hard ten val kwam. Bij het eenzijdige ongeluk liep Buijs zwaar hoofdletsel en meerdere botbreuken op. Hij werd met spoed naar het Erasmus MC in Rotterdam gebracht.



Al snel werd duidelijk dat het herstel van de burgemeester lange tijd zou kunnen duren. Vanwege zijn uitval werd Erik van Merrienboer door de commissaris van de Koning aangewezen als tijdelijke vervanger van Buijs. Van Merrienboer was eerder burgemeester van Terneuzen.