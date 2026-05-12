Roosendaal krijgt tijdelijk andere burgemeester tot Mark Buijs hersteld is

Erik van Merrienboer wordt tijdelijk burgemeester in Roosendaal. De huidige burgemeester, Mark Buijs, had eind vorige maand een ernstig ongeluk tijdens het fietsen. Hij liep zwaar hersenletsel op en het is niet duidelijk hoelang hij nodig heeft om daarvan te herstellen.

Burgemeester Buijs raakte twee weken geleden ernstig gewond bij een eenzijdig fietsongeval in het Zeeuwse Scharendijke. Hij liep daarbij zwaar hoofdletsel op en meerdere botbreuken. Buijs werd met spoed overgebracht naar het Erasmus MC in Rotterdam.

Van Merrienboer gaat komende maandag aan de slag in zijn geboorteplaats. Hij is aangesteld door de commissaris van de Koning in Noord-Brabant, Ina Adema.

Intussen gaat het langzaam beter met de burgemeester. "De gezondheidssituatie laat een geleidelijke, positieve verbetering zien. Mark is bij kennis en beweegt zelfstandig. Maar op dit moment vraagt iedere activiteit nog veel energie van hem. Hij blijft onder intensieve medische behandeling en observatie", schreef de gemeente afgelopen vrijdag in een verklaring.

Hoe lang het hertel van de Mark Buijs gaat duren is niet duidelijk.

Wie is Erik Merrienboer

Van Merrienboer was tot eind vorig jaar burgemeester van Terneuzen in Zeeland. Hij stapte op omdat de wethouders geen vergunning wilden verstrekken voor de komst van een asielzoekerscentrum.

Dat deden ze op aandringen van de gemeenteraad. Zowel de raad als het college had de opvang voor tweehonderd asielzoekers en statushouders eerder wel goedgekeurd. Volgens Van Merrienboer zou de gemeente de wet overtreden door na die goedkeuring een vergunning te weigeren. Hij sprak van een "nagenoeg onuitvoerbare bestuurlijke spagaat".

Voordat Van Merrienboer burgemeester van Terneuzen werd, was hij gedeputeerde in Noord-Brabant en wethouder in Eindhoven. Na de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen hielp hij als informateur bij het vormen van een nieuwe coalitie in Bergen op Zoom.