Horeca baalt van schrappen carnavalsdonderdag: 'Zie hier geen winnaars'

Het Oeteldonkse carnaval mag niet meer op donderdag beginnen en dat doet pijn bij de horecaondernemers. Hoewel het besluit niet uit de lucht komt vallen, balen de ondernemers dat populaire evenementen als de Worstenbrôôdwee en Roet Korte Put verdwijnen.

"Ik vind het jammer", zegt Marcel van Zwam van Café De Paternoster aan de Markt, waar op carnavalsdonderdag altijd de Pre KP & Worstebrôôdwee werd gehouden. "De mensen die op donderdag kwamen, zochten juist het echte Oeteldonkse feestje. Daar kwamen Oeteldonkers elkaar nog echt tegen. Dat gebeurt tijdens de drukke carnavalsdagen veel minder." Hij opende zijn deuren die dag altijd om twaalf uur 's middags en ging om zes uur 's avonds weer dicht. Nu mag horeca die alcohol schenkt pas om zes uur open. Daar staat tegenover dat de horeca op vrijdag niet meer vanaf drie uur 's middags, maar al vanaf negen uur 's ochtends open mag. "Er is geprobeerd om alle partijen tevreden te stellen, maar ik denk dat het probleem alleen maar verschuift", zegt Van Zwam. "Winkeliers leveren de hele vrijdag in om er donderdag een paar uurtjes bij te krijgen. Voor bewoners is er nog steeds drukte op donderdag en vrijdag, en de horeca levert in. Ik zie dus eigenlijk geen winnaars."

"We waren altijd stijf uitverkocht. Het heeft dus ook financiële gevolgen."

Ook Roel Immens van Stichting Korte Putstraat en medeorganisator van Roet Korte Put neemt "met pijn in het hart" afscheid van de donderdag. "Roet Korte Put was ontzettend populair. We waren altijd stijf uitverkocht. Het heeft dus ook financiële gevolgen. Daarnaast was dit voor veel Oeteldonkers een speciaal feestje. Zij konden hiermee de drukke carnavalsdagen laten voor wat ze zijn." Hij ziet wel in dat carnaval door de jaren heen is veranderd. "Het is daarom wel logisch dat er soms stappen genomen moeten worden. Als horeca zijn we daar onderdeel van. Uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde: carnaval op een zo goed mogelijke manier vieren." Hij vervolgt: "De gemeente heeft jaren geleden al aangegeven hiermee bezig te zijn. We hebben hierop vorig jaar actie ondernomen door een enquête te houden onder bezoekers van Roet Korte Put. 95 procent gaf aan ook op vrijdag aanwezig te zijn als we het dan zouden organiseren." Er volgt volgens hem snel een gesprek met de burgemeester over wat er wél mogelijk is. "We hebben als straat en bestuur maar één doel: ons mooie evenement zo goed mogelijk waarborgen voor de toekomst."

"We zaten op zes dagen carnaval, dat is echt teveel."