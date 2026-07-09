Enorme impact op natuur door hoogspanningslijn: ‘Maar het biedt ook kansen’

De impact op de natuur van een nieuwe hoogspanningslijn door natuurgebied Huis ter Heide ten noorden van Tilburg is groot. Daar kan ook de netbeheerder TenneT zelf niet omheen. Daarom is er samen met Natuurmonumenten goed nagedacht over de juiste compensatie. "We doen voor het eerst een proef waardoor er toch bomen onder de hoogspanningslijnen kunnen blijven staan", vertelt TenneT-woordvoerder Sammy Kossen.

Om de nieuwe hoogspanningslijn in het natuurgebied aan te leggen, moet zo'n dertig hectare bos worden gekapt. Dat staat gelijk aan ruim veertig voetbalvelden. Dat is veel, vindt ook TenneT. Onder een hoogspanningslijn mag de beplanting namelijk niet te hoog zijn. “Want zelfs als de hoogspanningslijn niet geraakt wordt, kan er elektriciteit overspringen. Dat is heel gevaarlijk", licht Kossen toe.

Normaal gesproken moet daarom alle beplanting gekapt en gesnoeid worden, maar daar heeft TenneT samen met Natuurmonumenten iets op bedacht. "Er worden bomen en struiken geplant die niet zo hoog worden", legt ecoloog Rick Karsenbarg uit. "Ze komen van nature al voor in het gebied, maar vormen door hun maximale hoogte geen gevaar. Een grote open ruimte is voor sommige dieren een enorme belemmering, maar door dit initiatief kunnen dieren zich makkelijker door de strook onder de hoogspanningslijnen bewegen." Ook geeft hij aan dat sommige dieren juist gebaat zijn bij wat minder dichte begroeiing. Denk aan vlinders en hagedissen die zonnen op een boomstronk.

“Wij hadden liever helemaal geen hoogspanningslijn door ons gebied.”

De proef met de beplanting onder de hoogspanningslijn werd in overleg met Natuurmonumenten bedacht. Boswachter Irma de Potter is dan ook blij dat er goed over nagedacht is. “Wij hadden liever helemaal geen hoogspanningslijn door ons gebied, maar zien ook wel dat het nodig is. Gelukkig wordt er zo ruimhartig mogelijk gecompenseerd. We hebben er het beste uitgehaald.” Zodra de werkzaamheden eind augustus beginnen zullen alle wandelaars en fietsers in het gebied daar meteen wat van merken. “Als we hier aan de slag gaan, zullen mensen dat meteen zien. We gaan veel bomen kappen.” Voor de bomen die gekapt worden, plant TenneT ook nieuwe bomen terug aan de rand van natuurgebied Huis ter Heide. “Daar hebben we al allerlei percelen aangekocht. We zorgen er daardoor voor dat het gebied aan de rand wat versterkt wordt.”