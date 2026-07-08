Verdachte aangehouden na cocaïnevondst tussen bananen bij supermarkten

De politie heeft woensdag een 39-jarige inwoner van Dordrecht aangehouden in Moerdijk. Deze persoon wordt verdacht van betrokkenheid bij de invoer van cocaïne die verstopt zat tussen een lading bananen. De drugs werden in mei gevonden bij supermarkten in Sint-Oedenrode en Den Bosch.

Na de cocaïnevondst startte de politie een onderzoek. Dat leidde naar de 39-jarige verdachte. Volgens de politie is het bedrijf waar de verdachte werkte niet betrokken geweest bij de drugssmokkel. Het is nog niet bekend of het om een vrouw of man gaat. Bij een huiszoeking zijn 53.000 euro aan contant geld, een auto en een motorboot in beslag genomen.