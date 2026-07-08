Verdachte aangehouden na cocaïnevondst tussen bananen bij supermarkten
De politie heeft woensdag een 39-jarige inwoner van Dordrecht aangehouden in Moerdijk. Deze persoon wordt verdacht van betrokkenheid bij de invoer van cocaïne die verstopt zat tussen een lading bananen. De drugs werden in mei gevonden bij supermarkten in Sint-Oedenrode en Den Bosch.
Na de cocaïnevondst startte de politie een onderzoek. Dat leidde naar de 39-jarige verdachte. Volgens de politie is het bedrijf waar de verdachte werkte niet betrokken geweest bij de drugssmokkel. Het is nog niet bekend of het om een vrouw of man gaat.
Bij een huiszoeking zijn 53.000 euro aan contant geld, een auto en een motorboot in beslag genomen.
De politie onderzoekt nog of er criminele organisaties achter de smokkel zitten. Criminelen hebben vaak hulp nodig van mensen die in de haven of logistieke sector werken om drugs Nederland binnen te krijgen. Zij worden soms onder druk gezet of krijgen geld aangeboden om mee te werken.
Zwaarbewapende agenten
De omgeving rond de winkel in Den Bosch werd na de drugsvondst ruim afgezet. Voor de ingang waar normaal gesproken goederen worden afgeleverd, stonden zwaarbewapende agenten.
Aan het begin van de avond reed een bestelbus weg bij de supermarkt, onder begeleiding van politiewagens met sirenes. Personeel dat buiten stond, mocht later weer naar binnen.
Niet de eerste keer drugs tussen fruit
In april vorig jaar werden in drie verschillende supermarkten drugs gevonden tussen een lading bananen. Het ging om filialen van Albert Heijn in Bavel, Best en Eindhoven.