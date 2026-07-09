Fiets- en wandelparadijs op oude vuilstort is klaar: 'Het is iets unieks'

Het fiets- en wandelparadijs op de Vlagheideberg bij Eerde is klaar. Sinds december is daar hard gewerkt aan een mountainbikeroute van acht kilometer, vijf kilometer wandelpad en drie kilometer verhard fietspad. Donderdagmiddag was de opening en fietsten de eerste wielrenners de berg op.

Op ruim 25 meter hoogte fietsen de eerste wielrenners en mountainbikers al hard rond. Ook veel wandelaars verkennen de paden bij de opening van Landschapspark Vlagheideberg, onder wie wethouder Johan van Gerwen van de gemeente Meierijstad. "Ik ben ontzettend trots als ik dit hier zo zie." "Het zet hopelijk mensen aan om in beweging te komen", vertelt de wethouder, die onder meer sport en recreatie in zijn portefeuille heeft. "Hoogte trekt mensen, dus daarmee denk ik dat het zeker een mooie publiekstrekker zal worden. Het laat zien dat met durf en door goed naar een locatie te kijken een mooie transformatie kan worden gerealiseerd."

Een wielrenner bij de verschillende informatieborden die rond de Vlagheideberg staan (foto: Tom Berkers).

Van een oude vuilstort, wat de Vlagheideberg oorspronkelijk was, is geen spoor meer te bekennen. "De inwoners van het dorp Eerde, dat er vlakbij ligt, hadden in de tijd dat het een vuilstort was veel last van stank en rumoer. Na de sluiting is besloten dat we het gebied zó moesten inrichten dat mensen er weer plezier van kunnen hebben."

Toen de stortplaats in 2003 werd gesloten, stroomden de ideeën voor het gebied binnen. Van een skibaan tot een golfpark. Ze sneuvelden allemaal. Uiteindelijk stelde de gemeenteraad 3,6 miljoen euro beschikbaar voor het huidige plan, waarvan een deel ook naar natuurontwikkeling, speelmogelijkheden en een kunstwerk ging. "En we zijn binnen het budget gebleven."

De top van de Vlagheideberg (foto: Tom Berkers).

De vuilstort begon in de jaren vijftig van de vorige eeuw. "Het is een bijzondere dag voor ons", vertelt Harm den Ouden, directeur van Den Ouden Groep. "Voor onze familie is dit de kers op de taart. Opa is hier begonnen en heeft er zo'n 4,5 miljoen kuub afval verwerkt." "Bij de sluiting van de vuilnisbelt hebben we een speciale afdeklaag aangebracht, zodat het afval veilig werd afgesloten", vertelt de directeur van het Schijndelse familiebedrijf. "Nu, na een jaar of twintig wachten op de ontwikkelingen, konden we verder om het af te maken. Dat het er hier nu zo uitziet, geeft echt een geweldig gevoel." Al met al was het een behoorlijke klus, vertelt Den Ouden. "Er ligt 5.500 ton asfalt. Dat zijn 220 vrachtwagens als je ze volledig vult. We hebben namelijk meer dan de helft moeten overladen op lichtere voertuigen die op het terrein mochten rijden. Dat was een heel karwei. Het comfort voor de wielrenners is echt hoog."

De eerste wielrenners aan de voet van de Vlagheideberg (foto: Tom Berkers).

Ook de omgeving is blij met het resultaat. "Dit gaat ons echt iets unieks bieden", vertelt Bert van Creij namens vereniging Vlagheide, een belangenvereniging voor betrokkenen uit de omgeving. "Ik ben vorige week al voor het eerst boven geweest. Wat je hier kunt zien op 27 meter hoogte, met een panorama van 360 graden, is echt uniek", vertelt hij trots. "Daarmee zetten we ons echt op de kaart." Het Landschapspark is, met de kilometers aan wandel- en fietspaden, nu bijna af. Er komen nog drie enorme en levende kunstwerken en een uitkijk- en informatiepunt op de oude vuilnisbelt. Daarnaast zal de Vlagheideberg, met als steilste klim een stuk van 17 procent, op zaterdag 5 september het decor zijn van een etappe in de ZLM Tour.